Москва, 22 сентября, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Законопроект о правительстве РФ президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Новый закон о правительстве РФ будет учитывать закрепленные в Конституции изменения.

Определяется статус правительства, организационно-правовые основы его формирования и деятельности.

Прописывается, что правительство РФ входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними.

Устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента, порядок освобождения от должности министров, порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением Госдумой недоверия правительству.

Кроме того, в развитие положений Конституции законопроектом закрепляются новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.

Согласно новой процедуре формирования правительства — председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров «силового блока») назначаются президентом после их утверждения Государственной думой. Кандидатура председателя правительства выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров — председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого.

Министры «силового блока», руководство деятельностью которых осуществляет президент — Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД — назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.

Глава государства может освободить от должности любого из членов правительства, в том числе председателя правительства без роспуска правительства.