Кострома, 22 сентября, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий впервые за 25 лет не займёт места в областной думе — передаёт корреспондент ИА REGNUM. На выборах в законодательное собрание коммунист проиграл свой округ кандидату от «Единой России» Вадиму Козыреву. Единственным шансом на попадание Ижицкого в думу был мандат, полученный партией за счёт списка кандидатов.

Zakprf44.ru Валерий Ижицкий

Его получила второй секретарь костромского отделения КПРФ Елена Шахова. По информации Kostroma. Today, Шахову «уговаривали отказаться от мандата в пользу Валерия Ижицкого, но она отказалась».

Комментируя ситуацию корреспонденту ИА REGNUM, Шахова отметила, что получила право быть депутатом в соответствии с законом и исключила конфликты в партии.

«Информация Kostroma. Today не соответствует действительности. Никто не уговаривал меня отдать мандат. На конференции по выдвижению, состоявшейся в августе, был определён персональный состав списка. Мандат получен мной в соответствии с законом», — сказала Шахова.

Zakprf44.ru Елена Шахова

Её слова подтвердил первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий. Политик рассказал, что не считает своё непопадание в облдуму проблемой, поскольку законодательное собрание остаётся таким же «кладбищенским органом», как и прежде.

«Да, предварительно было решение, что независимо от результатов выборов первый секретарь должен быть депутатом думы. Но у Шаховой есть официальное право быть депутатом. Никто никого не уговаривал отдать мандат. Исключений и прочей хрени из-за её выбора не будет. К непопаданию в думу я отношусь спокойно. Я не считаю, что при любых условиях и именно сейчас должен быть в думе. Мне это просто не интересно из-за её состава. Костяк там остался прежний — следовательно, дума останется таким же кладбищенским органом. Да, небольшие изменения там есть, будет Володя Михайлов. Он повеселит людей, но это не определяет сути».

Напомним, что по итогам выборов в думу Костромской области седьмого созыва было избрано 35 депутатов — 25 по одномандатным округам и ещё 10 — по партийным спискам. Большинство мест в законодательном собрании досталось «Единой России». Окончательно списочный состав думы определится в конце сентября. Подать заявления об отказе от мандатов представители партий могут до 25 сентября. На эту дату в избирательной комиссии Костромской области намечено заседание по регистрации кандидатов по областным спискам. Валерий Ижицкий был депутатом всех созывов областной думы, начиная с 1994 года.