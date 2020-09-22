Рим, 22 сентября, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Разрешать доступ зрителей на спортивные мероприятия нужно «постепенно», но уже сейчас на футбольные матчи можно впускать больше, чем по тысяче зрителей, заявил во вторник, 22 сентября, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери.

Алексей Колчин ИА REGNUM На Стадионе

Новый сезон чемпионата Италии по футболу начался 20−21 сентября, на трибуны впускают не более 1000 зрителей, они должны соблюдать все действующие ограничения (включая ношение масок и санитарную дистанцию).

По данным на22 сентября, в Италии умерли35 7238человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на14(днем ранее — на 17). Выздоровели219 670человек, за сутки этот показатель увеличился на 967 (днем ранее — на 352). Число подтвержденных носителей выросло на 1392 (днем ранее — на 1350). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет300 897.

В настоящее время заражены45 489человек — на410больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже почти два месяца, за это время увеличилось почти в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.