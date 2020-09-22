Киев, 22 сентября, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не дал конкретного ответа на вопрос, может ли Украина потерять безвизовый режим с ЕС.

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Соответствующий вопрос был задан Боррелю на пресс-конференции в Киеве сегодня, 22 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава европейской дипломатии заявил, что формально Украина соответствует всем критериям «безвиза», но есть еще политический аспект, связанный с независимой работой антикоррупционных органов

«В ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты по соблюдению всех требований. Последний такой отчет датирован 20 июля 2020 года… В соответствии с этим отчетом было подтверждено, что Украина соответствует всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом», — отметил Боррель.

Вместе с тем, добавил он, при взаимодействии с Киевом всегда подчеркивается важность дальнейшей эффективной и независимой работы антикоррупционных органов и избежание политизации правоохранительных органов.

ИА REGNUM напоминает, что тема возможной потери Украиной безвизового режима с ЕС актуализировалась на фоне грядущего избрания нового главы специализированной антикоррупционной прокуратуры страны.

Депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон уточнила, что в случае негативного с точки зрения Запада развития событий Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС.