Салехард, 22 сентября, 2020, 19:36 — ИА Регнум. На Гыданском полуострове ЯНАО, на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении впервые в России был испытан беспилотный вертолёт «Тайбер» KAGU-150, предназначенный для доставки тяжелых и негабаритных грузов в арктических условиях. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба «Газпром нефть» Беспилотный вертолёт «Тайбер» KAGU-150

Воздушный робот, управляемый с логистической базы компании в поселке Тазовский, успешно преодолел 130 километров и доставил на месторождение 150 кг груза. Второй этап испытаний запланирован на данном месторождении в декабре 2020 года. Разработчики проверят беспилотник в условиях арктической зимы.

Использование беспилотной авиации открывает большие возможности для оперативной и безопасной доставки на месторождения необходимых ресурсов, отмечают в «Газпром нефти». Напомним, ранее компания тестировала на территории Ямала и Югры грузовые наземные беспилотники.