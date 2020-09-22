Тюмень, 22 сентября, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Тюменцы встревожены перевозкой отработанного ядерного топлива через областную столицу. На станции Тюмень были замечены необычные спецвагоны, сообщает паблик «Тюмень до нашей эры».

Vk.com/tyumengrad Тревожные вагоны

Уральский физик-ядерщик Дмитрий Горчаков пояснил порталу 72.ru, что опасаться тюменцам нечего, так как эти контейнеры устойчивы к внешним воздействиям. В таких контейнерах перевозят отработанное топливо реакторов Балаковской, Калининской, Нововоронежской и Ростовской АЭС на горно-химический комбинат в Железногорске Красноярского края.

«Само отработанное топливо очень опасно, но контейнеры — это толстостенные многослойные многотонные конструкции с датчиками и защитными устройствами, рассчитанные на сохранение герметичности даже при авариях», — успокаивает Дмитрий Горчаков.

Однако председатель группы экологического контроля Общественной палаты Альберт Фахрутдинов считает иначе. Он сообщил, что общественники-экологи узнали о регулярной перевозке ядерных отходов через Тюмень, изучив рекомендацию разработчиков Генплана города по выносу грузовых железнодорожных перевозок из центра областной столицы.

«Это было в 2011 или 2012 году. Тогда предлагалось построить обходную железнодорожную ветку по юго-западной окраине, чтобы через центр ходили только пассажирские составы, а грузовые шли бы в обход. Одним из аргументов необходимости строительства обходной ветки как раз и была перевозка этих опасных отходов. Ведь угроза колоссальная!», — заявляет Альберт Фахрутдинов.

Однако общественник угрозу не конкретизирует и не поясняет.