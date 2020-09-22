Дзержинский район, Калужская область, 22 сентября, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Торжественное открытие аграрного класса состоялось 22 сентября в средней общеобразовательной школе села Дворцы Дзержинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Открытие аграрного класса состоялось в средней школе села Дворцы

Цель агрокласса — помочь старшеклассникам с выбором профессии, познакомить с современным агропромышленным комплексом. Дирекция школы заключила соглашения о сотрудничестве с несколькими сельскохозяйственными организациями, поэтому у школьников будет возможность познакомиться с современными образцами сельхозтехники и оборудования, узнать о современном сельском хозяйстве не только в теории, но и на практике.

В настоящее время в Калужской области успешно действуют 26 аграрных классов. Их программа «Введение в агробизнес» предусматривает проведение учебно-теоретических занятий, организацию экскурсий, подготовку и защиту научно-исследовательских работ по сельскохозяйственной тематике. Во время практических работ на школьном участке учащиеся имеют возможность приобрести навыки ухода за сельскохозяйственными культурами и плодово-ягодными насаждениями. В процессе обучения со школьниками проводят занятия зоотехники, ветеринарные врачи, специалисты агроинженерных служб, успешные предприниматели и руководители сельскохозяйственных организаций. В реализации программ также активно участвуют преподаватели калужского филиала РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.