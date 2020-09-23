Москва, 23 сентября, 2020, 03:34 — ИА Регнум. Достойно ли для российского государственного чиновника кичиться богатством, пусть даже и совершенно чистым с точки зрения закона? Почему именно богатые чиновники могут быть опасны для российского государства, рассуждает корреспондент ИА REGNUMДарья Юдкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Труд чиновника на государственном поприще завязан на то, чтобы возвращать согражданам собранные налоги в виде улучшения их, сограждан, жизни. Будь то масштабные, инфраструктурные проекты или работа с узкими группами нуждающихся в помощи, чиновник своей деятельностью должен возвышать государство, на которое работает, ведь каждое его достижение на рабочем месте ассоциируется у граждан с успехами самой страны.

Именно поэтому так опасен для любой страны чиновник-вор, а уж для России в особенности. Читайте статью Дарьи Юдкевич «Почему так ненавидят богатых чиновников и при чем тут безопасность страны?».