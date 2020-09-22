Чебоксары, 22 сентября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 22 сентября, состоялась церемония вступления в должность главы республики Олега Николаева. В инаугурации приняли участие федеральные персоны, а вновь избранный руководитель Чувашии подчеркнул, что для него это не только «огромная честь», но и «кредит доверия, который надо подтвердить результатами», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Церемония прошла в театре оперы и балета. Олег Николаев даст присягу на верность народу и Конституции России, Конституции Чувашии. В инаугурации приняли участие и выступили заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных, заместитель приволжского полпреда Олег Машковцев, первый вице-спикер Совета Федерации, экс-президент Чувашии Николай Федоров, председатели партий «Справедливая Россия» и «Родина» Сергей Миронов и Алексей Журавлев, глава комитета Совета Федерации, руководитель приволжского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Вячеслав Тимченко. Также к Олегу Николаеву с напутствием обратились глава Чувашской митрополии Савватий и муфтий Чувашии, глава духовного управления мусульман России Альбир Крганов.

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Олег Николаев после вступления в должность подчеркнул, что для него это «особый день», и своё назначение он воспринимает «огромную ответственность» и «огромную честь». Он поблагодарил за поддержку жителей Чувашии.

«Благодарю за столь высокий уровень доверия, оказанный на прошедших выборах главы Чувашии, и воспринимаю это как кредит доверия, который необходимо подтвердить результатам работы в предстоящий период. Благодарю президента России и правительство за оказываемую поддержку, которую мы чувствуем постоянно и последовательно. Благодарю всех кандидатов на пост главы Чувашии и политические партии за активную позицию и высказанные предложения по решению проблемных вопросов республики», — сказал вновь избранный глава Чувашии.

И заключил:

«Задача всех ветвей и уровень власти, я это осознаю как личную задачу — за счёт слаженной и последовательной работы обеспечить уверенность жителей в завтрашнем дне».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах главы Чувашии при явке 55,47% победил Олег Николаев, который баллотировался самовыдвиженцем и набрал 75,63% от числа проголосовавших. Он является членом партии «Справедливая Россия», в рамках предвыборной борьбы его кандидатуру поддержали также партии «Единая Россия» и «Родина».