Киев, 23 сентября, 2020, 07:11 — ИА Регнум. Перед грядущими местными выборами на Украине партия власти, изрядно растерявшая доверие избирателей, пытается придумать способ как удержаться на плаву. Какие варианты не проиграть окончательно есть у пресловутых «Слуг народа», рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Местные выборы на Украине могут превратиться в нечто вроде экзамена для центральной власти, в случае провала которого Киеву станет весьма затруднительно управлять чем-либо, кроме своих ближайших окрестностей. Так может случиться потому, что решения на местах будут принимать люди, к центральной власти либо не имеющие отношения, либо принявшие решение делать все «не так, как в Киеве».

Подтверждением этого тезиса может считаться то, что в лидеры рейтингов на местах раз за разом выходят мэры городов, а не члены партии «Слуг». Тем не менее «Слуг народа» рано еще списывать со счетов, ведь им на выручку может прийти даже коронавирус. Как это может произойти?

Читайте статью Андрея Ганжи «Украинская перспектива: COVID как метод власти».