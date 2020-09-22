Тамбов, 22 сентября, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Членом Совета Федерации РФ от Тамбовской снова назначен специальный представитель президента по связям с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Council.gov.ru Александр Бабаков

Соответствующее решение принял вступивший в должность главы администрации Тамбовской области 21 сентября Александр Никитин.

Александр Бабаков представлял Тамбовскую область в Госдуме РФ с 2011 года по 2016 год, затем был избран в Тамбовскую областную думу и назначен членом Совета Федерации — он представлял исполнительную власть Тамбовской области.

Полномочия представителя от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области Алексея Кондратьева истекли вместе с первым губернаторским сроком Александра Никитина в сентябре 2020 года.