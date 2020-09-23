Москва, 23 сентября, 2020, 04:59 — ИА Регнум. Пенсионный возраст повышают во многих развитых странах. Почему его повысили в России и почему в данных обстоятельствах это решение, возможно, было оправданным, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Внимательный взгляд на высказывания записных оппозиционеров по поводу действий нынешней российской власти зачастую позволяет обнаружить явные передергивания и неправдоподобие в оппозиционных аргументах. Вот и утверждения оппозиционеров о тяжелой демографической ситуации в стране, как следствии пенсионной реформы не выдерживают серьезной критики.

Ведь демографический спад в России начался одновременно с распадом СССР, так что нынешнее руководство не может нести за него ответственность. Так есть ли способ обойти повышение пенсионного возраста в России, когда работающих с каждым годом становится все меньше, а пенсионеров — все больше?

Читайте статью Александра Запольскиса «Про демографию, пенсионную реформу и демагогию радетелей за благо народное».