Москва, 22 сентября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. С 1 октября 2020 года Узбекистан открывает международное авиасообщение с другими странами. Условия въезда в страну для самостоятельных и организованных туристов разные, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Василий Верещагин. Медресе Шир-Дор на площади Регистан в Самарканде. 1869-1870

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Отмечается, что прибывшие в страну организованные туристы должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом туристов, прибывших по путевкам, освободят карантина. Приехавших самостоятельно отправят на карантин на 14 дней.

По мнению российских туроператоров, всплеска турпотока из России не будет по двум причинам: не восстановлено прямое авиасообщение, а также в Узбекистан надо лететь с пересадкой в Казахстане, Белоруссии или Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, частичный въезд и выезд на территорию Узбекистана с 15 июня разрешила специальная республиканская комиссия.

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