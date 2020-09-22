Калуга, 22 сентября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В Калужской области в больнице скончались ещё два пациента с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в областном оперштабе.

Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли житель Куйбышевского района 1956 года рождения и житель Юхновского района 1949 года рождения.

Всего в регионе зарегистрированы 74 смерти пациентов с подтверждённым коронавирусом.