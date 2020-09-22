Калуга, 22 сентября, 2020, 15:53 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 24 человек за последние сутки, сообщает 22 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Фото: pixabay.com

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Всего в регионе подтверждены результаты 8 тыс. 823 положительных тестов, 1 тыс. 335 человек находятся на лечении, 7 тыс. 414 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (367), в Обнинске (148), в Людиновском районе (124), в Боровском районе (120), в Дзержинском районе (72) и Жуковском районе (66).