Хабаровск, 22 сентября, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении водителя пассажирского автобуса, который опрокинулся в Ульчском районе Хабаровского края, возбуждено управлением МВД РФ по региону. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба краевого отделения ведомства.

(сс) Rico Loeb ДТП на трассе

«В настоящее время следственной частью следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, согласно предварительной информации, примерно в 13:55 по местному времени (6:55 мск) водитель 1964 года рождения, управляя пассажирским автобусом, где было 44 пассажира неверно выбрал скорость движения транспортного средства, и из-за этого не справился с его управлением.

«В результате чего <…> допустил съезд с дороги в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием», — отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, что в результате ДТП 21 пассажир получили телесные травмы различной степени тяжести, а ряд из них — тяжелые травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проверку по факту опрокидывания пассажирского автобуса в Ульчском районе Хабаровского края начали следователи Следственного управления СК РФ по региону.