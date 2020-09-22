Москва, 22 сентября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

Нормы принимаются во исполнение постановления Конституционного суда РФ. Действующие положения не позволяют однозначно установить, приобретают ли сотрудники органов внутренних дел, увольняемые со службы в связи с болезнью — на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в органах внутренних дел, право на отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного довольствия.

Уточняется, что отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного довольствия предоставляется сотруднику органов внутренних дел, имеющему стаж службы в органах внутренних дел в календарном исчислении 20 лет и более, в год увольнения со службы при расторжении контракта по следующим основаниям: по состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии об ограниченной годности к службе в органах внутренних дел и о невозможности выполнять служебные обязанности в соответствии с замещаемой должностью при отсутствии возможности перемещения по службе; в связи с сокращением должности в органах внутренних дел, замещаемой сотрудником; в связи с болезнью — на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в органах внутренних дел.

Кроме того, исключается возможность увольнения сотрудников органов внутренних дел со службы в связи с болезнью (на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в органах внутренних дел) в период отпуска по личным обстоятельствам.