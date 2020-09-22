Ярославль, 22 сентября, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Ярославский водоканал в 2020 году провёл более 200 проверок состава и свойств сточных вод предприятий и организаций Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

«Ярославльводоканал» Лаборатория качества сточных вод

С 1 июля 2020 года действуют новые нормативы состава сточных вод, которые обязательны для соблюдения абонентами. Контроль за стоками предприятий ведёт инспекция водных ресурсов АО «Ярославльводоканал». Количество контролируемых инспекцией абонентов ежегодно возрастает. Так в 2016 году контролировались 89 абонентов, в 2017 году — 123 абонента, в 2018 году — 163 абонента, в 2019 — 198, в 2020 — 180. Пробы берутся из контрольных канализационных колодцев и затем направляются в Лабораторию качества сточных вод. Там их анализируют по 29 показателям. Превышения норм загрязняющих веществ ведёт к повышенной плате. Эта мера заставляет предприятия заботиться об уменьшении вредного воздействия на окружающую среду.

«Промышленным предприятиям — абонентам АО «Ярославльводоканал», грубо нарушающим требования к содержанию загрязняющих веществ в сточных водах, необходимо будет проводить мероприятия по строительству или модернизации локальных очистных сооружений или по внедрению новых технологических процессов, обеспечивающих сокращение сброса загрязняющих веществ», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в АО «Ярославльводоканал».

Лаборатория качества сточных вод аккредитована в Федеральной службе Росаккредитации. Сточные воды предприятий имеют сложный состав. Они не пригодны для исследований без специальной подготовки.

«Первый этап исследований — пробоподготовка. Мы используем различные методы. Например, «жесткое» озоление — обработка пробы концентрированными кислотами (серной, азотной, соляной) при высоких температурах, — рассказала заведующий лабораторией качества сточных вод Ольга Кузьмина. — Проведение большинства работ в лаборатории сопряжено с использованием веществ, опасных для человека. Кроме концентрированных кислот это — ацетонитрил, хлороформ, четыреххлористый углерод, гексан, и др. Поэтому большую часть рабочего времени наши сотрудники проводят в защитных перчатках и очках, приходится работать и в респираторах. Все опасные для здоровья работы выполняются в специальных вытяжных шкафах».

Контрольные пробы сточных вод хранятся в лаборатории на случай возникновения разногласий с абонентами. Помимо наблюдения за составом сточных вод, специалисты «Ярославльводоканала» проверяют состояние самих сетей канализации промышленных предприятий. Это позволяет избежать утечек неочищенных стоков. Количество таких проверок также ежегодно растёт. В 2016 году было проведено 60 проверок, в 2017 году 70 проверок, в 2018 году 75, в 2019 — 77, в 2020 — более 60.