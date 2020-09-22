Астана, 22 сентября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Авиакомпания «Эйр Астаны» планирует возобновить авиарейсы из Нур-Султана в Москву с 26 сентября 2020 года, сообщили 22 сентября в пресс-службе авиакомпании.

(сс) Nikolay Ustinov — Almaty Spotting Club Самолет авиакомпании Air Astana

Отмечается, что въезд в Россию прямыми регулярными авиарейсами из Казахстана разрешен только для граждан РФ, Казахстана и лиц, имеющих вид на жительство в этих странах.

Кроме того, все иностранные граждане, прибывающие в Россию, должны заполнить анкету и предоставить справку с отрицательным результатом на коронавирус. Для трудовых мигрантов также необходимо пройти двухнедельный карантин. Транзит в третьи страны через Россию временно запрещен.

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