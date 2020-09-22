Москва, 22 сентября, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Вместо маленьких победоносных войн США всё чаще ведут войны затяжные и с неопределенным результатом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

Американское военное кладбище в Арлингтоне

«Если это и выгодно для ВПК, то общий эффект производит не самый позитивный, что на мировое общественное мнение, что на американское.

Ещё Сунь-Цзы писал, что война ведется ради выгоды, и что никогда не было так, чтобы война продолжалась долго и это было выгодно государству.

Из всего, что говорит сейчас Трамп, необходимо чётко вычленять элементы, несущие его послания избирателям. Естественно, сейчас он пытается максимально оттенить отличия своей политики от политики, проводившейся администрацией Обамы, которую во многом пытаются противопоставить его действиям демократы.

Обама, хотя и продвигал активно идею вывода американских войск из конфликтных зон, реально лишь увеличил присутствие американских солдат на том же Ближнем Востоке. При Трампе, хотя и с меньшей помпой, войска уходили, в частности, из той же Сирии.

Снижение возможностей США военным путем влиять на мировые процессы, несомненно, выглядит как неоднозначный результат политики, поэтому для Трампа сейчас выгодно представить ситуацию так, как будто эти шаги — следствие ошибок предшественников — он, мол, не отступает, а спасает армию.

Хотя в реальности участие в этих войнах не критично для американского военного бюджета. Армию в любом случае нужно содержать, и уж пусть она лучше приобретает боевой опыт и совершенствует своё техническое оснащение на основе практических испытаний, чем протирает штаны в гарнизонах.

Тем более, что наиболее опасные задачи всё равно ложатся на частные военные компании и всевозможных местных боевиков, типа курдов, иракцев или бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем не менее, экономические причины для вывода войск довольно серьезны. В частности, за последние 10 лет США из импортёра углеводородов превратились в экспортёра, а значит, дешевая нефть им не нужна.

Наоборот, в свете высокой себестоимости сланцевой добычи желательно, чтобы эти цены росли. К тому же, дорогая нефть ослабит и позиции основных конкурентов Америки — китайцев и европейцев.

Так что новый раунд обострения ситуации, который начнется с сокращением американского присутствия, несомненно, на руку Вашингтону», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главной причиной истощения американской армии является участие в конфликтах за рубежом, читает президент США Дональд Трамп.

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