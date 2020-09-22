Тюмень, 22 сентября, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Тюменцам советуют прививаться от гриппа перед сезонным подъёмом заболеваемости. Главный внештатный аллерголог-иммунолог Тюменской области Ольга Рычкова во время прямого эфира 22 сентября дала несколько советов по грамотной вакцинации.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

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Прививку рекомендуется ставить всем, начиная с шестимесячного возраста. Пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, лёгких, почек, с сахарным диабетом вакцинация от гриппа необходима, так как они больше всех подвержены тяжелым осложнениям после гриппа.

Противопоказана вакцинация от гриппа людям с аллергией на куриный белок. Поставить прививку бесплатно можно в поликлинике по месту жительства или в вакциномобиле.