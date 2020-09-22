Чебоксары, 22 сентября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. В Чувашии с избранием нового главы республики на первое место выходит «качество и надёжность команды». Нельзя допускать «кумовство, землячество, местничество», люди должны «трудиться вдохновенно» и «жить работой». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 сентября, заявил на церемонии вступления Олега Николаева в должность главы Чувашии экс-президент республики, первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров.

Ntrk21.ru Николай Федоров. Скриншот с прямой трансляции с инаугурации

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Выступая с напутствием в адрес вновь избранного главы Чувашии, сенатор отметил, что «у каждого времени, у каждого поколения свои испытания», ударившись в воспоминания в период своего президентства.

«Мне вспоминается 1994 год, когда родина меня встретила — не всегда для вас покорного слугу — многотысячными митингами людей, справедливо возмущающимися тем, что они не получают зарплату, не получают пенсии, детские пособия — много-много месяцев, шесть, восемь, девять, а то и год. Это было. Они требовали необходимого, они имели на это право. И эти проблемы нужно было решать», — вспоминал Николай Федоров.

Ntrk21.ru Церемония вступления в должность главы Чувашии Олега Николаева. Скриншот с прямой трансляции с инаугурации

Он перечислял и другие проблемы — отсутствие дорог между деревнями, врачебных офисов и современных спортивных комплексов в сельской местности, дома в деревнях отапливали дровами. Сенатор отметил, что сейчас это «вроде бы уже давняя история».

"Сегодня у вас, у вашей команды, уважаемый Олег Алексеевич, свои новые испытания и не позавидовать вам и вашей команде для тех, кто любит завидовать — работы не початый край. Что нужно сделать, чтобы наш корабль под названием «Чувашия» был живучим, пассажиры чувствовали себя в нём комфортно и плыли к своим мечтаниям. У нас есть достойный капитан, которому доверил народ. Есть корабль, есть ждущие счастливого плавания избиратели.

Но у любого корабли по пути должны быть капитаны готовы к внезапным штормам, к опасным подводным рифам, имея стратегия развитию, но всегда надо быть готовым. Ив этой части на первое место, на первый взгляд, выходит качество и надёжность команды. Люди должны быть рядом, сильные, профессиональные, надёжные, не терпеть и не допускать кумовства, землячества, местничества. Надо, что умели люди трудиться вдохновенно, не просто трудиться, не просто работать, а чтобы жили работой», — уверен Николай Федоров, считая, что это позволит преодолеть «недостаток ресурсов» в Чувашии.

Ntrk21.ru Главврач центра травматологии Николай Николаев. Скриншот с прямой трансляции с инаугурации

По его словам, нужно подбирать в команду людей, которые «умеют деятельно любить» родину, подтверждая это делами. Экс-президент республики подчеркнул, что в Чувашии «есть такие примеры, есть такие стандарты» — в частности, в здравоохранении это Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, в образовании — это гимназия № 5 в Чебоксарах.

«Если эти вещи хотя бы мы сумеем соблюсти, то мне думается, что мы будем максимально близки к осуществлению мечты — мечты пронзительной, яростной мечты великого из чувашей Петра Петровича Хузангая, который для нас написал: «Пěтěм пурнăç терчěпе çěр çыртса тупа тăватпăр: шăрăх, сивě е йěпе — эпир пулнă, пур, пулатпăр! (перевод А. Казакова: «Помню время бед и слез, с клятвой землю поцелуем: в зной, и в слякоть, и в мороз были мы, и есть, и будем!» — прим. ИА REGNUM)», — сказал Николай Федоров.