Победитель конкурса «Лидеры России» стала членом СФ от Пензенской области
Москва, 22 сентября, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Впервые за историю конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — победитель конкурса стал сенатором Совета Федерации. Исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области, член Президиума Генерального Совета Партии «Единая Россия» (сопредседатель рабочей группы по поддержке гражданского общества), доверенное лицо Президента России, победитель третьего сезона конкурса «Лидера России» Мария Львова-Белова стала членом Совета Федерации — представителем правительства Пензенской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев 21 сентября.
Мария Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе. В 1998—2002 годах обучалась в Пензенском училище культуры и искусств им. А.А. Архангельского по специальности «Дирижер эстрадного оркестра». В 2019 году поступила в Пензенский государственный технологический университет, где учится по настоящее время по направлению «Менеджмент». Мария замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом. Вместе с супругом воспитывают семнадцать детей, пятеро из которых кровные, 4 приемных и 8 — недееспособных совершеннолетних ребят с инвалидностью под опекой.
Социально-общественной деятельностью Мария начала активно заниматься в 2008 году, когда она стала соучредителем и директором общественной благотворительной организации «Благовест». На протяжении 12 лет более 60 волонтеров, неравнодушных к проблемам детей-сирот, под руководством Марии помогают детям в больничных и сиротских учреждениях, малообеспеченным многодетным семьям, содействуют семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря проекту «Дети в больнице» был налажен круглосуточный уход за детьми-отказниками, находящимися в лечебном учреждении.
Самым масштабным проектом Марии стало открытие «Квартала Луи» — организации, реализующей проекты по созданию инновационного инклюзивного пространства для молодых людей с инвалидностью, которые остались без родительского попечения. Ежегодно «Квартал Луи» оказывает помощь более 600 молодым людям с инвалидностью. Первым проектом организации стала коммуна равных «Дом на Березовском», открытая в ноябре 2014 года. Дом предназначен для совместного временного проживания пяти людей с инвалидностью на колясках в адаптированном пространстве, где воспитанников готовят к самостоятельной жизни. В 2017 году организация открыла реабилитационный центр «Дом Вероники» для молодых людей с инвалидностью, испытывающих затруднения в самообслуживании и требующих постоянного сопровождения. Дом рассчитан на проживание 10 студентов. Проект стоимостью 30 млн рублей реализован на деньги благотворителей. Третьим крупным проектом организации под руководством Марии Львовой-Беловой стало арт-поместье «Новые берега». Проект представляет собой инклюзивную резиденцию, в инфраструктуре которой учтены все требования для временного проживания, работы и самореализации 120 людей с разной формой инвалидности, а также семей, воспитывающих или усыновивших таких детей. Общая стоимость проекта составляет 190 млн рублей, реализуется на деньги Президентского гранта и пожертвования благотворителей. «Новые берега» призваны стать пилотной федеральной площадкой по развитию молодежных инклюзивных практик.
В 2014 году Мария Львова-Белова стал членом Общественной палаты Пензенской области, а в 2017 году вошла в состав Общественной палаты Российской Федерации, где занималась развитием благотворительности в России.
В Совете Федерации Мария будет работать в комитете по социальной политике, и, соответственно, займется развитием социальной сферы в стране.
В сентябре 2020 года Мария Львова-Белова стала победителем третьего сезона конкурса «Лидеры России» и вошла в ТОП-100 лучших управленцев страны, а также приняла участие во встрече Президента России Владимира Путина с победителями конкурса.
Ранее за многолетний труд и достигнутые успехи в сфере благотворительности Мария Львова-Белова была награждена почетной грамотой Президента РФ, Орденом Святого равноапостольного Великого князя Владимира III степени за развитие благотворительности, благодарностями губернатора Пензенской области, администрации города Пензы, Законодательного Собрания Пензенской области. В 2019 году в рамках спецпроекта агентства «РИА» «Sm-News: Человек региона-2019» Мария Львова-Белова стала человеком года Пензенской области.
«Я уверена, что мое участие в конкурсе «Лидеры России» во многом поспособствовало моему назначению. Благодаря конкурсу у меня появился дополнительный вес в регионе и большое количество знакомых на федеральном уровне, огромное количество людей узнало про мой проект, про меня лично, поэтому я уверена, что назначение в Совет Федерации во многом — заслуга конкурса «Лидеры России». Безусловно, я благодарна губернатору за такое доверие, которое он мне оказал, и что я теперь представляю Пензенскую область в Совете Федерации и представляю исполнительную власть, то есть его непосредственно. Конечно, для меня это большая честь, и я ему за это безмерно благодарна», — рассказала победитель конкурса «Лидеры России 2020» Мария Львова-Белова.
Как ранее сообщало ИА РЕ, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 «Лидеров России». Так, шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров:
· Олег Салагай стал заместителем Министра здравоохранения РФ,
· Павел Сорокин — заместителем Министра энергетики РФ,
· Илья Торосов — заместителем Министра экономики РФ,
· Дмитрий Волков — заместителем Главы Минстроя РФ,
· Евгений Грабчак — заместитель Министра энергетики РФ.
· Дмитрий Огуряев — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Двое участников первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г. стали главами регионов:
· Василий Орлов — губернатором Амурской области,
· Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.
Двое участников второго сезона конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. стали главами городов:
· Полуфиналист конкурса Тимур Закирзянов — главой города Урая ХМАО.
· Победитель конкурса Юрий Шалабаев — исполняющим обязанности главы Нижнего Новгорода.
15 сентября 2020 года Олеся Старжинская, победитель специализации «Здравоохранения» и победитель основного конкурса «Лидеры России 2020» заняла должность советника Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.