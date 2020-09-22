Москва, 22 сентября, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Впервые за историю конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — победитель конкурса стал сенатором Совета Федерации. Исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области, член Президиума Генерального Совета Партии «Единая Россия» (сопредседатель рабочей группы по поддержке гражданского общества), доверенное лицо Президента России, победитель третьего сезона конкурса «Лидера России» Мария Львова-Белова стала членом Совета Федерации — представителем правительства Пензенской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев 21 сентября.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе. В 1998—2002 годах обучалась в Пензенском училище культуры и искусств им. А.А. Архангельского по специальности «Дирижер эстрадного оркестра». В 2019 году поступила в Пензенский государственный технологический университет, где учится по настоящее время по направлению «Менеджмент». Мария замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом. Вместе с супругом воспитывают семнадцать детей, пятеро из которых кровные, 4 приемных и 8 — недееспособных совершеннолетних ребят с инвалидностью под опекой.

Социально-общественной деятельностью Мария начала активно заниматься в 2008 году, когда она стала соучредителем и директором общественной благотворительной организации «Благовест». На протяжении 12 лет более 60 волонтеров, неравнодушных к проблемам детей-сирот, под руководством Марии помогают детям в больничных и сиротских учреждениях, малообеспеченным многодетным семьям, содействуют семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря проекту «Дети в больнице» был налажен круглосуточный уход за детьми-отказниками, находящимися в лечебном учреждении.

Самым масштабным проектом Марии стало открытие «Квартала Луи» — организации, реализующей проекты по созданию инновационного инклюзивного пространства для молодых людей с инвалидностью, которые остались без родительского попечения. Ежегодно «Квартал Луи» оказывает помощь более 600 молодым людям с инвалидностью. Первым проектом организации стала коммуна равных «Дом на Березовском», открытая в ноябре 2014 года. Дом предназначен для совместного временного проживания пяти людей с инвалидностью на колясках в адаптированном пространстве, где воспитанников готовят к самостоятельной жизни. В 2017 году организация открыла реабилитационный центр «Дом Вероники» для молодых людей с инвалидностью, испытывающих затруднения в самообслуживании и требующих постоянного сопровождения. Дом рассчитан на проживание 10 студентов. Проект стоимостью 30 млн рублей реализован на деньги благотворителей. Третьим крупным проектом организации под руководством Марии Львовой-Беловой стало арт-поместье «Новые берега». Проект представляет собой инклюзивную резиденцию, в инфраструктуре которой учтены все требования для временного проживания, работы и самореализации 120 людей с разной формой инвалидности, а также семей, воспитывающих или усыновивших таких детей. Общая стоимость проекта составляет 190 млн рублей, реализуется на деньги Президентского гранта и пожертвования благотворителей. «Новые берега» призваны стать пилотной федеральной площадкой по развитию молодежных инклюзивных практик.

В 2014 году Мария Львова-Белова стал членом Общественной палаты Пензенской области, а в 2017 году вошла в состав Общественной палаты Российской Федерации, где занималась развитием благотворительности в России.

В Совете Федерации Мария будет работать в комитете по социальной политике, и, соответственно, займется развитием социальной сферы в стране.

«Мне важно, безусловно, представлять интересы Пензенской области и всячески содействовать ее развитию благодаря участию в разных программах, национальных проектах, продвигать социальные инициативы, необходимые для Пензенской области, то есть, прежде всего, это служение родному краю. Второй главной составляющей является достройка и доделка моего проекта Арт-поместья «Новые берега» и, собственно, его тиражирование и трансляция на федеральном уровне. Для меня это крайне важно, потому что я понимаю, что сейчас проект реализован наполовину, но мне в приоритете нужно доделать его до конца. Я 12 лет занимаюсь благотворительностью, и это занимает ровно 100% моего времени, это и моя специальность, и профессия. Для меня социальное служение — дело моей жизни, — поделилась Мария Львова-Белова, — По поводу своих ощущений, мне сейчас, наверное, сложно до конца оценить весь масштаб, потому что для меня это большой подарок, но при этом очень большая ответственность. Я сейчас понимаю, что очень много надежд на меня возложено, и много людей, которые следят за тем, что же я сейчас буду делать, как я буду на новой должности себя проявлять, и я понимаю, что это не награда, а это большая серьезная работа. Это служение, это не какие-то преференции, а возможность помогать людям на новом уровне, и для меня это самое ценное. И мне очень хочется, чтобы эта возможность не прошла даром, и я смогла действительно использовать все, что есть, все, что мне будет дано в перспективе для того, чтобы социальная сфера в России действительно качественно улучшилась».

В сентябре 2020 года Мария Львова-Белова стала победителем третьего сезона конкурса «Лидеры России» и вошла в ТОП-100 лучших управленцев страны, а также приняла участие во встрече Президента России Владимира Путина с победителями конкурса.

«Суперфинал конкурса «Лидеры России» завершился всего две недели назад, а уже несколько победителей были назначены на новые ответственные посты. Всего за три сезона проекта более 210 участников конкурса получили различные назначения: шестеро стали заместителями федеральных министров, двое — губернаторами, еще двое — мэрами городов, а также советниками министров и глав регионов, руководителями предприятий и топ-менеджерами крупных компаний. Впервые победитель нашего конкурса занял должность сенатора Совета Федерации. Мы всегда радуемся успехам наших конкурсантов. Поздравляю Марию Львову-Белову с назначением и желаю успешной работы в новой должности», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Ранее за многолетний труд и достигнутые успехи в сфере благотворительности Мария Львова-Белова была награждена почетной грамотой Президента РФ, Орденом Святого равноапостольного Великого князя Владимира III степени за развитие благотворительности, благодарностями губернатора Пензенской области, администрации города Пензы, Законодательного Собрания Пензенской области. В 2019 году в рамках спецпроекта агентства «РИА» «Sm-News: Человек региона-2019» Мария Львова-Белова стала человеком года Пензенской области.

«Я уверена, что мое участие в конкурсе «Лидеры России» во многом поспособствовало моему назначению. Благодаря конкурсу у меня появился дополнительный вес в регионе и большое количество знакомых на федеральном уровне, огромное количество людей узнало про мой проект, про меня лично, поэтому я уверена, что назначение в Совет Федерации во многом — заслуга конкурса «Лидеры России». Безусловно, я благодарна губернатору за такое доверие, которое он мне оказал, и что я теперь представляю Пензенскую область в Совете Федерации и представляю исполнительную власть, то есть его непосредственно. Конечно, для меня это большая честь, и я ему за это безмерно благодарна», — рассказала победитель конкурса «Лидеры России 2020» Мария Львова-Белова.

Как ранее сообщало ИА РЕ, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 «Лидеров России». Так, шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров:

· Олег Салагай стал заместителем Министра здравоохранения РФ,

· Павел Сорокин — заместителем Министра энергетики РФ,

· Илья Торосов — заместителем Министра экономики РФ,

· Дмитрий Волков — заместителем Главы Минстроя РФ,

· Евгений Грабчак — заместитель Министра энергетики РФ.

· Дмитрий Огуряев — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Двое участников первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г. стали главами регионов:

· Василий Орлов — губернатором Амурской области,

· Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

Двое участников второго сезона конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. стали главами городов:

· Полуфиналист конкурса Тимур Закирзянов — главой города Урая ХМАО.

· Победитель конкурса Юрий Шалабаев — исполняющим обязанности главы Нижнего Новгорода.

15 сентября 2020 года Олеся Старжинская, победитель специализации «Здравоохранения» и победитель основного конкурса «Лидеры России 2020» заняла должность советника Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.