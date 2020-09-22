Санкт-Петербург, 22 сентября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. С 22 сентября порядка 12 тысяч предпринимателей, арендующих земельные участки у властей Петербурга, могут продлить сроки аренды этих территорий. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, курирующего городскую экономику.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Продлению подлежат договора аренды, заключённые до 13 марта 2020 года, когда в Северной столице были введены ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Срок договора продлевается независимо от оснований его заключения, а также наличия или отсутствия задолженности по арендной плате», — отметили в Смольном.

Помешать продлению может только информация о выявленных и неустранённых нарушениях законодательства РФ при использовании земельного участка. Продление срока договора производится по желанию, это не обязанность арендатора.

Заявление о продлении срока аренды необходимо направлять до 1 марта 2021 года в Комитет имущественных отношений или ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (в зависимости от того, кто ведёт договор). Допсоглашения о продлении аренды заключаются в течение пяти рабочих дней с момента поступления обращения арендатора.