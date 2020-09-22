Санкт-Петербург, 22 сентября, 2020, 14:43 — ИА Регнум. Новые станции на четвёртой (оранжевой) линии петербургского метрополитена — «Театральная» и «Горный институт» — вместо запланированного ранее 2022 года откроются только в конце 2023 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Тоннель метро

Как сообщает издание Смольного «Петербургский дневник», перенос сроков обусловлен дополнительным соглашением между заказчиком — Дирекцией транспортного строительства — и генподрядчиком — ОАО «Метрострой».

"По нему новый срок завершения госконтракта на строительство станций — 15 декабря 2023 года. Однако станции могут быть запущены в июле того же года», — отмечает источник.

В «Метрострое» объяснили перенос сроков изменением лимитов финансирования строительства нового участка Лахтинско-Правобережной линии, вызванным пересмотром бюджета Санкт-Петербурга из-за пандемии коронавируса. Строительство нового участка Лахтинско-Правобережной линии идет с 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября правительство города перебросило 1,16 млрд рублей со строительства пятой, Красносельско-Калининской, линии, чтобы ускорить возведение на четвертой линии станций «Театральная» и «Горный институт».

Две первые станции новой Красносельско-Калининской («коричневой») линии Петербургского метрополитена — «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская») — также планируется ввести в эксплуатацию не ранее 2023 года.