Ярославль, 22 сентября, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление о начале отопительного сезона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Батарея

В учреждения социальной сферы тепло начнет поступать с 1 октября, в жилые дома и административные здания — с 7 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором по величине городе области — Рыбинске — власти установили начало отопительного сезона с 18 и 21 сентября.