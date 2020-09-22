Москва, 22 сентября, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин считает, что Единый день голосования прошел очень успешно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Данилин

«Во-первых, легитимность. Никто не отменял фактора конкурентности, открытости и легитимности. Легитимность Единого дня голосования явно на высоте. Кампания прошла чисто, наблюдатели фиксируют тот факт, что количество жалоб значительно снизилось — до 1 060 по сравнению с предыдущими выборами, когда было 2 200 жалоб. По звонкам на горячую линию было 6 800, в прошлом году — 7 300. Протестов на решения избирательных комиссий было 29, а в прошлом году — 97. То есть, сейчас меньше, чем в три раза. Это говорит о том, что, в принципе, легитимность выборов достаточно высока», — рассказал Павел Данилин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«На втором месте, пожалуй, надо отметить, что значительно выросло количество очевидно фейковых сообщений. То есть, люди, которые постоянно занимаются изысканием нарушений, и имеют с этого гранты, особенно зарубежные, выдумывают проблемы, пытаясь показать, что выборы у нас, якобы, не легитимны. Кого-то побили, но его побил его знакомый, никакой политики там не было. А в Новороссийске некий представитель партии «Справедливая Россия» вымогал деньги у «Единой России» за то, что он не будет устраивать скандал. Такое мы могли наблюдать довольно часто. «Независимый общественный мониторинг» собрал информацию о 260 нарушениях, из которых 141 вообще не являлось нарушением, то есть, значительная часть была фейками», — продолжил политолог.

«Третья тема, это, конечно, конкурентность. Конкурентность в Единый день голосования была очень высокой. В среднем на регион мы фиксировали до восьми партий. Где-то было 10, 11, где-то — чуть меньше, но тем не менее, партийная конкуренция была очень высокой. На выборы губернаторов было выдвинуто почти 150 кандидатов, зарегистрировано — 89. В прошлом избирательном цикле было зарегистрировано 84. По шесть кандидатов было в Архангельске, Калуге и Севастополе. Кандидаты на должность губернаторов по стране представляют 15 партий. И это опять говорит нам о том, что конкурентность в Единый день голосования была очень высокой», — отметил эксперт.

«Теперь о явке. Явка была выше, чем в прошлом цикле. Это произошло в том числе и за счет того, что выборы проходили три дня. В Еврейской автономной области явка составила 71%, а в прошлом цикле была 31%. На Камчатке явка составила 37%, а была — 29%», — подчеркнул Павел Данилин.

«И, конечно, надо отметить, что региональные избиркомы были очень лояльно настроены к участникам избирательного процесса. Когда находили ошибки у партий — им часто давали «второй шанс», как это было, например, в Костроме, где КПРФ дали возможность провести еще одну конференцию, исправить списки. Чаще всего были проблемы, когда кандидаты сами не хотели исправлять свои ошибки. или когда кандидаты или партии боролись друг против друга. Так, «Коммунисты России» часто боролись с КПРФ, или наоборот», — продолжил директор Центра политического анализа.

По мнению политолога. на явке также сказались открытость и конкурентность выборов: «Когда все проходит чисто, когда много вариантов для выбора, люди идут голосовать активнее».

«Результаты выборов показали, что избиратели очень высоко оценили деятельность властей, например, в условиях пандемии. И, конечно, оценили тот факт, что у нас в стране стабильность, в отличие, например, от той же Белоруссии. На фоне событий в Белоруссии люди пошли на выборы, и проголосовали за стабильность. Поэтому и не оправдались прогнозы на вторые туры. Если эксперты говорили о том, что будет несколько вторых туров — три, четыре, даже восемь — нет, в реальности их не было. Даже в сложных кампаниях, таких, как в Архангельской области, выборы были выиграны представителями власти в первом туре», — подчеркнул Павел Данилин

«Умное голосование», по мнению эксперта, «потерпело полный крах».

«Сторонники ФБК рассчитывали, что студенты проголосуют за Алексея Навального, а студенты проголосовали за новых людей. В Новосибирске они выставили достаточно большой список своих сторонников, на 50 округов. Но провели только одного человека. В целом им удалось избраться только в четырех случаях, а все остальные случаи — это не «умное голосование», это победа таких партий, как КПРФ или «Яблоко», — рассказал политолог.

Оценивая результаты КПРФ в Единый день голосования, Павел Данилин подчеркнул провал текущей кампании для партии.

«Этот провал обусловлен тем, что расширяется палитра предложений. Заметно выступает партия «За правду», очень хорошо идет КПСС — пусть даже в Коми у них не получилось по возможному максимуму, они не преодолели 5%, но в целом результаты очень достойные. «Коммунисты России» тоже выступают везде хорошо. «Справедливая Россия», со своей стороны, тоже забирает значимый сегмент электората КПРФ. На левом фланге большое предложение, избирателю здесь есть, из чего, из кого выбирать. И он не всегда выбирает КПРФ. Так что КПРФ сейчас проигрывает не только ЛДПР, но и другим партиям. И это проблема для КПРФ. И ее нужно решать. И здесь стратегически КПРФ была сделана неправильная ставка на жесткую критику власти. «Критикуешь — предлагай». А коммунисты в последнее время ударились в чистое критиканство, что, конечно же, не может не вызывать активное раздражение у населения. Особенно на фоне активных, позитивных действий власти и партии «Единая Россия» по борьбе с коронавирусом», — отметил Павел Данилин.

«Действия «Единой России» ассоциируются с властью напрямую. Она пользуется поддержкой населения именно как проводник решений руководства страны, как партия Владимира Путина. И «Единая Россия» получила большинство мандатов везде, где избиралась. И даже там где у нее не абсолютное большинство мандатов, например, в отдельных муниципалитетах, по одномандатникам она все равно собрала большинство», — завершил свой комментарий директор ЦПА.