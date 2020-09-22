Москва, 22 сентября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. При этом четко разграничиваются «призывы» и «действия».

"Надеемся, что в осеннюю сессию мы эти законодательные акты примем… Мы полагаем, что где-то в конце ноября — в начале декабря эти законодательные акты вступят в силу», — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Что меняется

Меняются условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, вводится административная преюдиция. Таким образом, если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как установлено сейчас, и только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность (по статье 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»).

Максимальное наказание предполагается установить для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей: для граждан — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Одновременно в Уголовный кодекс вводится новая статья 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.