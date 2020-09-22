Нарьян-Мар, 22 сентября, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Фракция КПРФ в Ненецком окружном собрании совместно с общественными активистами подготовила законопроект, предлагающий вернуть прямые выборы губернатора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель фракции Михаил Райн.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямые выборы

«Жители нашего округа должны сами выбирать губернатора НАО. Нынешний порядок назначения — через голосование в Собрании депутатов, не отражает в полной мере интересы северян», — заявил депутат.

Инициатива отправлена на рассмотрение губернатору. После того, как глава региона даст свое заключение, законопроект будет внесен на рассмотрение в собрание депутатов НАО.

Райн также сообщил, что в ближайшее время в округе будет организован сбор подписей под обращением к депутатам окружного Собрания «О возврате прямых выборов главы региона».

Напомним, закон, в соответствии с которым губернатор избирается парламентом НАО из числа трех кандидатур, предложенных президентом РФ, был принят в округе в декабре 2014 года. Согласно федеральному закону, выборы главы НАО проходят по согласованию с губернатором Архангельской области, в состав которой входит округ.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Бездудный был утвержден депутатами на пост губернатора 13 сентября. Его кандидатуру поддержали 14 из 16 депутатов.