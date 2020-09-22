Екатеринбург, 22 сентября, 2020, 13:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге воссоздали памятник советского модернизма — Краснознамённую группу с помощью онлайн-панорам. Об этом сообщила участница фестиваля «Стенография» команда «Спектр».

Группа «Спектр» «Серознаменная группа»

С помощью сервиса «Яндекс.Карты» специалистам удалось восстановить народный памятник на онлайн-панорамах города прямо на законном месте — на плотине городского пруда. Художники изменил цвет группы, сделав её серознаменной.

«Композиция из 16 бетонных знамен посвящена архитектуре советского модернизма и людям, которые ее создавали», — отмечают авторы работы.

Художники призывают объединиться, чтобы защитить архитектурное наследие России. Советский модернизм является национальным достоянием, обращают внимание в «Спектре».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещал вернуть Краснознаменную группу с Орденом Ленина на историческое место. Памятник восстановят в 2021 году.