Владивосток, 22 сентября, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Запрет совмещать госслужбу и бизнес разные чиновники обходили по-разному. Одни, как хабаровский экс-губернатор Сергей Фургал, доверяли управлять активами родственникам или коммерческим юрлицам. Другие, как кемеровский глава Сергей Цивилёв, передавали бизнес жене. О том, как вышел из положения бывший приморский вице-губернатор Василий Усольцев, и что думают об этом следственные органы, рассказывает корреспондент ИА REGNUMАнастасия Степанова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Уголовное дело в отношении Усольцева возбуждено, ему вменят незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств. По версии следствия, в 2014—2017 годах, будучи на высоком посту, незаконно занимался бизнесом, получал прибыль и отмывал ее. А именно, перевёл посредством подконтрольных ему лиц денежные средства в сумме свыше 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счёт коммерческой организации, таким образов их легализовав.

Это не первый раз, когда слова «Усольцев» и «незаконное предпринимательство» стоят рядом. Два года назад его за это оштрафовали на 6,3 млн рублей. Этого человека называли «непотопляемым». Карьера его внушительна, на вице-губернаторском посту он курировал транспорт, дорожное хозяйство, промышленность, лицензирование и торговлю, экономику и развитие предпринимательства. С конца 90-х годов руководил крупнейшим предприятием севера Приморского края — горнодобывающим «Дальполиметаллом». Бывал депутатом Заксобрания Приморского края, депутатом Госдумы. Какие у него перспективы теперь?

Подробности в материале Анастасии Степановой «Госслужба бизнесу не помеха? Об активах бывшего вице-губернатора Усольцева».