Ярославль, 22 сентября, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области внесла представление директору департамента культуры региона о нарушении законодательства о выборах. Об этом говорится в ответе заместителя прокурора области депутату областной думы Александру Воробьеву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

КОИБ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября портал «Ярновости» опубликовал видеозапись, на которой заместитель директора департамента культуры Серова обсуждает вопрос мобилизации бюджетников на выборы 13 сентября. В частности, она призывала «проработать с вашими коллегами и сотрудниками, поблагодарить их за то, что они готовы проголосовать за Коваленко и попросить их проголосовать в пятницу, 11 числа, не дожидаясь 13 числа».

Заявления в прокуратуру по этому факту написали несколько политиков, в том числе и Александр Воробьёв. Прокуратура провела проверку и установила сам факт совещания в департаменте культуры и то, что вела его именно Юлия Серова. А вот её слова прокуроры интерпретировали по-своему.

«Опрошенные лица пояснили, что на данном совещании помимо вопросов текущей деятельности департамента обсуждено предстоящее в сентябре 2020 года голосование и особенности его проведения. При этом отметили, что Серова Ю.И. разъясняла порядок организации и формы голосования, возможность проголосовать досрочно, а Коваленко А.Н. назвала как одного из кандидатов в депутаты Государственной Думы, участвующих в выборах, голосовать за него не призывала, предвыборную агитацию не проводила. Ранее вопросы выборов и поддержка кого-либо из кандидатов в департаменте не обсуждалась. С учётом дефектов видеозаписи установить точное смысловое содержание Серовой Ю.И. не представляется возможным», — говорится в ответе за подписью заместителя прокурора Ярославской области В.Ю. Позднякова.

Не увидев агитации за кандидата, прокуратура усмотрела требование к участию бюджетников в выборах, в частности — в досрочном голосовании. По мнению сотрудников прокуратуры, «со стороны Серовой Ю.И. имело место воздействие на работников данного ведомства, направленное на обязательное участие в выборах без принуждения к голосованию за того или иного кандидата, выразившееся в указании на необходимость всем проголосовать досрочно, до 13.09.2020», — говорится в ответе прокуратуры.

Прокуратура направила в департамент представление. Ведомство должно будет ответить о том, какие меры приняты по итогам его рассмотрения. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.