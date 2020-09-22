Чита, 22 сентября, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Ввиду того, что эпидемиологический сезон по гриппу и ОРВИ в Забайкалье осложняется циркуляцией COVID-19, губернатор губернатор региона Александр Осипов сделал прививку от гриппа и призвал всех граждан поступить так же. Как сообщает сегодня, 22 сентября, пресс-служба правительство региона, противопоказаний к вакцинации от гриппа немного: прививку нельзя делать в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку и при при острых лихорадочных состояниях.

Правительство Забайкальского края Губернатор Забайкалья Александр Осипов

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»Этот год непростой с точки зрения эпидемиологической обстановки, поэтому наша задача — поберечь здоровье забайкальцев. Прошу всех внимательно относиться к своему здоровью, не верить никаким слухам и в соответствии с показаниями врачей сделать прививку от гриппа», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM,по данным на 18 сентября, в Забайкальском крае было привито от гриппа и ОРВИ 190 тысяч человек. Среди них 131 тысяча взрослых и более 58 тысяч детей. Также привито 72 тысячи забайкальцев с хроническими заболеваниями и более 34 тысяч забайкальцев в возрасте от 60 лет и старше.