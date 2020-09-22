Санкт-Петербург, 22 сентября, 2020, 12:41 — ИА Регнум. «Вторая волна» коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге будет более плавной и управляемой. Об этом сообщил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии имени Марциновского вирусолог Александр Лукашев.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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По его словам, в городах, где с начала пандемии было зарегистрировано много случаев инфицирования — Москва, Петербург — ожидать ярко выраженной «второй волны» коронавируса не стоит.

«Подъем заболеваемости будет более плавным и легко управляемым. А вот в регионах, где практически не было первой волны, угроза сейчас ничуть не ниже, чем в апреле. Для них всё только начинается», — уточнил Лукашев.

Ввиду чего региональные власти должны сами решать, какие меры противодействия коронавирусу им следует вводить.

Напомним, с начала осени в Санкт-Петербурге наблюдается незначительный, но уверенный рост числа заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлен 41 151 случай заражения коронавирусом. Скончались 2802 человека. Выздоровели 28 036 человек.

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Из-за того, что «коронавирусный» коечный фонд в петербургских больницах сократился до 6%, городскими властями принято решение о возобновлении приема пациентов с коронавирусом во временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря». В настоящее время в Петербурге в 12 взрослых и в одном детском стационаре развернуты 3776 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

По данным оперативного штаба на 22 сентября, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.