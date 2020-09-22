Новосибирск, 22 сентября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Сама по себе идея выплат студенческого капитала вызывает одобрение, но предлагаемый законопроект вызывает ряд вопросов. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой общественных финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления Сергей Анофриков.

Борис Комаров. Молодежь метро за учебой. 1937

«В частности, будет ли предлагаемая инициатива аналогом советских «подъёмных», о которых упоминает автор? Не нужно забывать, что в советский период «подъёмные» существовали параллельно с системой распределения выпускников. В современных же условиях аналогичная система невозможна, в связи с чем с достаточно высокой степенью вероятности можно утверждать, что выделенные средства будут потрачены выпускниками на переезд, но не в трудодефицитные и слаборазвитые регионы, как предполагает Федот Тумусов, а, напротив, в наиболее перспективные, такие как Москва и Санкт-Петербург, в которых и уровень доходов выше, и собственное дело организовать проще. Данные процессы ещё больше усилят деформацию российского рынка труда», — считает Анофриков.

Также, по словам эксперта, не совсем понятно, как предполагается обеспечивать использование средств студенческого капитала на цели, определенные в законопроекте.

Сергей Анофриков «При условии его принятия возникает существенный риск бурного развития мошеннических схем, направленных на обналичивание выделяемых средств, как это сейчас происходит со средствами материнского капитала. Другими словами, до момента принятия данного законопроекта необходимо детально проработать механизм контроля за целевым использованием выделяемых выпускникам средств. В целом вызывает опасение, что предлагаемый законопроект может положительно сказаться на динамике развития крупных городов в ущерб развитию остальной территории страны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов разработал законопроект, согласно которому в России выпускникам вузов будет выплачиваться студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений — по 250 тыс. рублей.

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