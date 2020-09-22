Ярославль, 22 сентября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Ярославский областной суд рассмотрит уголовное дело против поджигателя дома в Ростове Великом, где погибли восемь человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Пожар в Ростове Великом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Ростова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом на улице Ленинской загорелся 19 октября 2019 года. Семь человек, в том числе пятеро детей, погибли сразу, одна женщина скончалась в больнице.

«По версии следствия, в октябре 2019 года в ночное время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поджёг деревянную лестницу многоквартирного двухэтажного жилого дома, в котором предположительно проживал школьник, обидевший его сына. Пламя перешло на деревянные перекрытия второго этажа, вследствие чего пути эвакуации были перекрыты. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе пятеро малолетних детей. Кроме того, преступными действиями причинен ущерб имуществу потерпевших на суму свыше 16 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Поджигатель находится под арестом. Он обвиняется по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом из хулиганских побуждений», «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом из хулиганских побуждений», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшие по неосторожности смерть человека».