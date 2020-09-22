Москва, 22 сентября, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов советует президенту РФ Владимиру Путину в своем выступлении на генеральной ассамблее ООН вспомнить свою речь в Мюнхене и сообщить, что призывы к расчленению России будут уголовно наказуемы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

«Я хочу, чтобы Путин вспомнил свою речь в Мюнхене и прямо сказал, что у нашей страны есть государственные интересы, что мы будем обеспечивать свою безопасность, что мы примем закон о наказании за призывы к расчленению России — будет уголовно наказуемо», — заявил Зюганов.

Он также обратил внимание на то, что «сейчас мир подошёл к новой войне».

»Война, которая уже у наших границ. Сам факт, что англичане припёрли к нашим границам 28 своих самолетов, мешает нам нормально жизнь и спать. Натовцы и американские бомбардировщики уже бороздят небо «ридной Украины», а нацисты, бандеровцы, «лесные братья» затеяли свою возню в братской Белоруссии», — отметил Зюганов.