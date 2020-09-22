Киев, 22 сентября, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Основным фактором углубления спада ВВП Украины стало сокращение внутреннего спроса, говорится в комментарии Национального банка страны, обнародованном сегодня, 22 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Укрина

Регулятор отмечает, что падение экономики Украины обусловлено как прямым влиянием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и косвенным — то есть через неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией.

«Как следствие, изменилось потребительское поведение граждан — в сторону уменьшения покупок товаров и услуг не первой необходимости и инвестиционное поведение предприятий — в сторону отсрочки бизнес-проектов. В результате потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года, на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечает Нацбанк.

В комментарии подчеркивается, что еще одним весомым фактором падения ВВП Украины было падение инвестиций.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, во втором квартале 2020 года реальный ВВП сократился на 11,4% в годовом измерении.

Вместе с тем падение ВВП Украины по итогам января — июля 2020 года (более свежих данных в настоящий момент нет) замедлилось до 6,2% по сравнению с 6,5% в первом полугодии этого года.