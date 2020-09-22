Санкт-Петербург, 22 сентября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В связи с ростом количества пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требуется госпитализация, в Петербурге возобновил приём больных временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря» (Курортный район) вместимостью 300 коек. Об этом 22 сентября сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего городское здравоохранение.

Zaryahotel.ksp.gov.spb.ru Пансионат «Заря»

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По данным Смольного, за минувшие сутки, 21 сентября, в больницы госпитализированы 287 петербуржцев с COVID-19. Доля свободных коек для взрослых пациентов c этим заболеванием сократилась в городе до 6%. Поэтому было принято решение о расконсервации временного госпиталя в пансионате «Заря».

Этот пансионат работал как обсерватор по коронавирусу с 24 марта по 22 апреля 2020 года. С 23 апреля он был перепрофилирован под временное инфекционное отделение Городской больницы № 40. В «Зарю» было госпитализировано 2599 человек. С 10 июля временный госпиталь приостановил прием пациентов.

Сейчас в Петербурге развернуты 3776 коек для помощи пациентам с коронавирусом — на это перепрофилированы 12 взрослых и один детский стационар.

«При ухудшении эпидемической ситуации перепрофилирование стационаров будет продолжено в рамках разработанного оперативного плана», — отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

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По данным оперативного штаба на 22 сентября, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии — 41 151 случай заражения. От COVID-19 скончались 2802 человека. Выздоровели 28 036 человек. Под медицинским наблюдением находится 507 человек. Из них трое — в обсерваторе, 504 — контактные лица.