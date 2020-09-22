Калуга, 22 сентября, 2020, 12:31 — ИА Регнум. В Калужской области главный редактор одного из районных печатных изданий подозревается в присвоении денег с использованием своего служебного положения, сообщили 22 сентября корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, с 2012 года главный редактор издавала приказы о своем поощрении, не имея на то полномочий. Согласно положению об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, премирование руководителя редакции должно осуществляться по распоряжению администрации района. На момент возбуждения уголовного дела выявлено девять фактов незаконного получения премии на общую сумму 59 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемой в растрате грозит наказание до шести лет лишения свободы.