Протесты в Белоруссии, начавшиеся после выборов президента, продолжаются. В стране разразился масштабный политический и экономический кризис. Белорусская оппозиция призывает ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом и не помогать его режиму деньгами. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусским силовикам с призывом не выполнять приказы властей задерживать граждан на протестных акциях. Власти Германии собираются повлиять на то, чтобы санкции в отношении действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко были введены. Все актуальные новости читайте в трансляции ИА REGNUM.

ИА REGNUM Протест в Белоруссии

11:23 22.09.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен посетить российский Дальний Восток в следующем году. Он рассказал об этом 22 сентября на встрече с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко, предает агентство БелТА. Читайте подробнее: Лукашенко рассказал о планах посетить Дальний Восток в 2021 году

11:23 22.09.2020 Речь идёт о высоком градусе внутрибелорусского противостояния, которое балансирует на грани полноценной гражданской войны. В этом накануне признавался Лукашенко, выступая в роли внезапно появившегося в кустах рояля на женском празднике, собранном в противовес «женским маршам» оппозиции. Он сообщил, что «мы стоим на грани страшной катастрофы». На самом деле катастрофа уже наступила. Насилие и мелкооптовая кадровая чехарда не в состоянии прикрыть идеологическое фиаско, провалы в политике и экономике, острую социальную и психологическую напряжённость. Читайте подробнее: Идеологическое фиаско режима Лукашенко

11:24 22.09.2020 Российскому активу уроженца Минска Дмитрия Мазепина, призывавшего Александра Лукашенко сесть за стол переговоров с протестующими, доначислили 454 млн рублей налогов, пени и штрафов, но налогоплательщик не согласен с позицией госоргана. В ходе судебных разборок выяснились любопытные детали. Автор письма Лукашенко недоплатил 454 млн в бюджет? Скандал в «Уралхиме»

11:24 22.09.2020 Светлана Тихановская подготовила список лиц, ответственных за насилие в стране, и предложила Европарламенту ввести санкции в отношении них.

11:25 22.09.2020 Как сообщает минобороны Белоруссии, второй этап российско-белорусских учений «Славянское братство — 2020» пройдет в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Основной направленностью практических действий войск при этом станет ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства. В нём примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных сил Российской Федерации — около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники.

11:34 22.09.2020 Белорусская оппозиция запускает инициативу по разработке поправок к конституции страны, сообщает 22 сентября телеграм-канал «Страна для жизни». Подробности в материале: В Белоруссии оппозиция запускает инициативу по поправкам к конституции

11:53 22.09.2020 Строители из Белоруссии готовы принимать участие в строительстве российского космодрома Восточный. Об этом 22 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Читайте подробнее: Лукашенко готов направить белорусских строителей на космодром «Восточный»

12:09 22.09.2020 О пакете помощи для Белоруссии, который будет предоставлен республике после «демократических перемен», договорилась в Брюсселе бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба экс-кандидата в Telegram-канале. Об этом: Тихановская договорилась с ЕС о пакете помощи для Белоруссии

13:16 22.09.2020 Защита белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой подаст до конца 22 сентября в суд жалобу на ее арест. Об этом сообщила адвокат Людмила Казак. Об этом: Защита Колесниковой обжалует арест оппозиционерки

13:18 22.09.2020 Национальный банк Белоруссии настоятельно рекомендует коммерческим банкам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2020 и 2021 годов. Прибыль предложено направить на пополнение резервного и уставного капиталов. Об этом говорится в письме госрегулятора, направленном в белорусские банки. «Указанные рекомендации необходимо довести до наблюдательных советов (советов директоров) и акционеров банков для принятия соответствующих решений», — сказано в письме госрегулятора. Читайте также: Нацбанк Белоруссии рекомендует частным банкам отказаться от дивидендов

13:22 22.09.2020 Россия и Белоруссия могут совместно полностью обеспечить свою потребность в продуктах питания и не везти их из других стран. Об этом 22 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Читайте также: Лукашенко: РФ и Белоруссия вместе могут обеспечить себя продуктами

13:25 22.09.2020 Белоруссия не является членом Совета Европы, однако она обязана соблюдать взятые на себя обязательства в сфере прав человека. Об этом говорится в опубликованном 21 сентября заявлении комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович. Читайте подробнее: Совет Европы призвал Лукашенко немедленно прекратить насилие

13:37 22.09.2020 Оппозиционный телеграм-канал должен выплатить сотруднику белорусского ОМОН компенсацию в размере 2500 белорусских рублей ($965) за порочащую его публикацию. Такое решение вынес белорусский суд, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова 22 сентября в своём телеграм-канале. Подробности в материале: Минский суд обязал телеграм-канал компенсировать омоновцу моральный вред

14:22 22.09.2020 О своей готовности поехать в Минск для того, чтобы способствовать урегулированию сложившейся в Белоруссии ситуации, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он написал об этом 22 сентября в своем блоге. Об этом: Боррель сообщил о своей готовности приехать в Минск

14:34 22.09.2020 Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. 22 сентября. belta. by

14:52 22.09.2020 Член Координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявил, что КС не планирует применять какие-либо насильственные механизмы захвата власти. Подробности в материале: В КС Белоруссии заявили, что не планируют насильственного захвата власти

15:20 22.09.2020 Российские власти могут содействовать диалогу нынешней власти в Белоруссии с «продемократическими группами» и потому нужно поддерживать контакты с Москвой в данном вопросе. Об этом 22 сентября написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Подробности в материале: Боррель считает, что Россия может способствовать «диалогу в Белоруссии»

15:53 22.09.2020 Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о более чем 250 уголовных делах в отношении участников президентских выборов и акций протеста.

15:58 22.09.2020 Более 250 уголовных дел возбуждены в Белоруссии против участников президентских выборов и протестных акций. Такое сообщение опубликовано 22 сентября на сайте белорусского правозащитного центра «Весна». Чаще всего дела возбуждают по статье о массовых беспорядках, в них фигурируют не менее 87 человек. Из 200 человек, преследуемых в связи с выборами, 68 признаны политическими заключёнными. Читайте подробнее: Правозащитники сообщили о 250 уголовных делах из-за выборов в Белоруссии

16:20 22.09.2020 Акции протеста 20 сентября в Минске. (сс) Homoatrox.

18:15 22.09.2020 Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия поддерживает конституционную реформу в Белоруссии, поскольку ощущается «необходимость конкретной, инклюзивной площадки для общенационального диалога в республике».

18:52 22.09.2020 Манифестация в Минске 13.09.2020 . © ИА REGNUM

20:29 22.09.2020 В 2019 году Москва и Минск активно прорабатывали механизм углубления интеграции в формате Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели несколько раундов переговоров в Сочи, обсуждая выработанные правительствами «дорожные карты». Итог оказался безрадостным: белорусский лидер не только наложил вето на ограниченную экономическим направлением интеграцию, сорвав подготовленные к 20-летнему юбилею союзного строительства торжества, но и развязал очередную нефтегазовую войну с Россией. После окончания президентской кампании в Белоруссии, столкнувшись с непризнанием себя президентом и перспективой политических санкций, на фоне очередного официально не признаваемого кризиса, Минск застопорил «разворот на Запад» и обратился за помощью к Москве. Таковая была оказана по всем направлениям. Однако при этом нефтегазовый конфликт не исчерпан. Об этом: Лукашенко потерпел крах в нефтяной войне с Россией

21:12 22.09.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что кризис в Белоруссии может стать разломом на европейском континенте.

22:08 22.09.2020 Российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020». Фото: mil. by

22:45 22.09.2020 Президент Кубы Мигель Диас-Канель 22 сентября на 75-й сессии Генассамблеи ООН выразил от лица своей страны солидарность с президентом Белоруссии Александром Лукашенко«и братским белорусским народом». Об этом:Глава Кубы осудил антироссийские санкции

07:28 23.09.2020 Бело-красно-белые флаги на Биржевом мосту в Клайпеде (Литва). (сс) Андрей Романенко

08:55 23.09.2020 Комитет сената США утвердил кандидатуру будущего посла в Белоруссии. Как и ожидалось, им станет заместитель госсекретаря Джули Фишер. Напомним, предыдущий посол США в постсоветской республике Карен Стюарт была изгнана из неё в 2008 году.

09:34 23.09.2020 Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Вашингтон призывает немедленно освободить ранее арестованного в Белоруссии политтехнолога Виталия Шклярова. Напомним, Шклярова арестовали в Минске в конце июля.

09:55 23.09.2020 Ко Дворцу независимости в Минске с утра стягивается огромное количество силовиков. Журналисты предполагают, что это может быть связано с инаугурацией Александра Лукашенко, которая не анонсировалась заранее с целью избежать нового витка протестов.

10:00 23.09.2020 Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт не стала пока сообщать дату инаугурации главы республики. Подробности в материале: Пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату его инаугурации

10:25 23.09.2020 Главный редактор белорусской газеты «Наша нива» Егор Мартинович задержан в Минске, у него дома ведется обыск. Об этом 23 сентября сообщает сайт газеты «Наша нива». Подробности в материале: В Минске задержали главного редактора белорусской газеты

10:38 23.09.2020 Утром 23 сентября в центр Минска стянуто большое количество силовиков. Замечены многочисленные автозаки и мотоциклетные кортежи, центр города частично перекрыт. Накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что именно на 23 сентября назначена «тайная инаугурация» Александра Лукашенко. Высказывались предположения об отсутствии анонса и внезапности официозного мероприятия в целях предупреждения массового выступления противников его бессменного правления. Подробности в материале: Минск на полувоенном положении: «тайная инаугурация Лукашенко»

10:39 23.09.2020 С 23 по 25 сентября президент Польши Анджей Дуда проведет в Италии и Ватикане ряд важных мероприятий, в том числе переговоры с лидерами этих государств. Это первый зарубежный визит политика после переизбрания на новый президентский срок весной 2020 году. Об этом передает Polskie Radio 24. Подробности в материале: Дуда призовёт итальянское руководство принять жесткую позицию к Лукашенко

11:28 23.09.2020 Председатель комитета по Белоруссии в польском парламенте Роберт Тышкевич заявил журналистам, что в настоящее время ведется межпартийная работа по выработке более эффективной системы финансирования негосударственных СМИ Белоруссии. Об этом 23 сентября сообщает Dziennik. Подробности в материале: В Польше предложили усилить помощь оппозиционным СМИ в Белоруссии

11:45 23.09.2020 Одержавший уверенную победу на выборах президента Белоруссии 9 августа Александр Лукашенко официально вступил в должность руководителя страны. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске сегодня, 23 сентября. Об этом сообщает агентство БелТА. Читайте подробнее: В Минске прошла инаугурация Лукашенко

11:48 23.09.2020 Александр Лукашенко утром 23 сентября в Минске принёс присягу президента Белоруссии. Церемония состоялась в окружённом военными президентском дворце. Официально церемония инаугурации не анонсировалась. Накануне вечером появились слухи о сборе высокопоставленных чиновников во Дворце независимости. В среду утром проезжавшие мимо водители увидели огромное скопление военной техники, автобусов и собранных в колонны военнослужащих. Подробности в материале: Лукашенко принёс присягу президента Белоруссии

11:58 23.09.2020 С призывом к Кипру прекратить блокировать санкции ЕС по Белоруссии из-за связывания последних с санкциями против Турции обратился государственный секретарь Франции по европейским делам при французском МИД Клеман Бон. Он заявил об этом 23 сентября интервью газете Politico. Подробности в материале: МИД Франции призвал Кипр перестать блокировать санкции ЕС по Белоруссии

12:22 23.09.2020 Белорусский народ отстоял свою независимость и поднялся на новую ступень самосознания. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 сентября во время торжественной церемонии инаугурации в Минске. «Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания», — подчеркнул он и добавил, что нация повзрослела. Подробности в материале: Лукашенко заявил о «новой ступени самосознания» белорусского народа

12:27 23.09.2020 «Когда-то божьим промыслом народ Белоруссии легко и, скажем прямо, неожиданно обрёл свою независимость, и мы долго воспринимали её как данность. Порой не ценили, — отметил в своём выступлении Лукашенко. — Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Белоруссия по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети. Мы — народ». Зачитывая речь перед чиновниками и силовиками постсоветской республики, Лукашенко снова пообещал отвести её от пропасти. Такие же обещания он давал в конце прошлого века накануне президентских выборов. Читайте подробнее: Лукашенко в очередной раз пообещал отвести Белоруссию от пропасти

12:31 23.09.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что он не может и у него нет права бросить тех, кто связал с нынешним курсом государства свою судьбу. Он заявил об этом 23 сентября во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске. Читайте также: Лукашенко: не могу бросить тех, кто связал с курсом страны свое будущее

12:34 23.09.2020 Государственные служащие и представители силовых ведомств Белоруссии являются патриотами своей страны. Об этом 23 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске, его слова приводит агентство БелТА. Читайте подробнее: Лукашенко назвал госслужащих и силовиков Белоруссии патриотами

12:40 23.09.2020 В Госдуме назвали «странной» тайную церемонию инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом: Депутат Госдумы: Лукашенко провел тайную инаугурацию по подсказке

12:41 23.09.2020 Решение о проведении инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко является суверенным решением руководства этой страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства», — сказал Песков. Читайте подробнее: Кремль назвал инаугурацию Лукашенко внутренним делом Белоруссии

12:46 23.09.2020 Белоруссии оказалась одним из немногих мест, где попытки сделать цветную революцию потерпели неудачу. Об этом 23 сентября заявил президент республики Александр Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске, его слова приводит агентство БелТА. Читайте также: Лукашенко: цветная революция в Белоруссии не состоялась

12:49 23.09.2020 В планах у президента РФ Владимира Путина отсутствует визит в Минск. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, пока таких планов нет», — сказал Песков. Подробности в материале: Путин не планирует посещать Минск

12:55 23.09.2020 В настоящее время у президента России Владимира Путина нет планов по посещению с визитом Минска. Об этом 23 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Визит Путина в Минск пока не запланирован — Песков

12:56 23.09.2020 В Кремле не знают, планирует ли президент РФ Владимир Путин поздравлять президента Белоруссии Александра Лукашенко с инаугурацией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я не могу вам сказать, обычно, с инаугурацией, бывает, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или, может быть, он решит позвонить, но в настоящий момент я пока не обладаю такой информацией», — сказал Песков. Об этом: Песков рассказал, поздравит ли Путин Лукашенко с инаугурацией

12:56 23.09.2020 Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко потребовал новых выборов президента. Об этом говорится в его заявлении, распространённом 23 сентября пресс-службой совета. «Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!» — заявил Латушко. Читайте также: Белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции неповиновения

13:07 23.09.2020 В ходе состоявшейся утром 23 сентября церемонии инаугурации президента Белоруссии Александр Лукашенко принял присягу силовиков, собранных на территории президентского дворца. Перед этим Лукашенко в шестой раз зачитал присягу президента. Участие в церемонии присяги приняли представители различных силовых министерств и ведомств. Многие из них, как и сам Лукашенко, ранее присягали на верность СССР. Об этом: Лукашенко заново привёл к присяге военных

13:20 23.09.2020 После церемонии инаугурации Александра Лукашенко, которая состоялась во Дворце независимости, военнослужащие Белоруссии принесли клятву на верность народу и президенту республики. Читайте подробнее: Военнослужащие Белоруссии принесли клятву на верность народу и президенту

13:22 23.09.2020 «Я сделаю всё для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым президентом нашей Белоруссии был я», — заявил утром в среду 23 сентября Александр Лукашенко, выступая с инаугурационной речью в президентском Дворце независимости. Подробности в материале: Лукашенко снова готов сдавать экзамены перед народом

13:47 23.09.2020 Протестная агитация. Минск. Сентябрь 2020 © ИА REGNUM

14:13 23.09.2020 «Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», — заявил 23 сентября Александр Лукашенко, выступая с инаугурационной речью в президентском дворце. Подробности в материале: Лукашенко на инаугурации рассказал о «дьявольских подталкиваниях извне»

14:22 23.09.2020 «Мы еще раз доказали всем, что народ не зря тратил копейку на наше содержание, что мы не зря ели белорусский хлеб», — заявил 23 сентября Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце перед военнослужащими Белоруссии. После своей инаугурационной речи Лукашенко принял присягу от военнослужащих и озвучил им своё обращение. В нём говорилось: «Оглядываясь назад, уже можно сказать, что мы вместе с вами предотвратили катастрофу, сорвали очередной гибридный революционный сценарий по расшатыванию основ белорусской государственности. Может быть кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы — стоящие передо мной — поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны». Читайте подробнее: Лукашенко: Белорусская армия стоит вровень с российской

14:57 23.09.2020 Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.president.gov.by

15:04 23.09.2020 Ни один посол иностранного государства не был официально приглашён на инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября во Дворце независимости. Как заявили в посольстве РФ в Минске, в российское дипломатическое ведомство приглашение на это мероприятие не поступало. Читайте подробнее: Власти Белоруссии не приглашали послов на инаугурацию Лукашенко

15:13 23.09.2020 Ввиду того, что нынешние выборы президента Белоруссии якобы не были свободными и честными, их результат"незаконен», а потому инаугурация белорусского лидераАлександра Лукашенко«не создаст иллюзии легитимности». Такое мнение 23 сентября высказал президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Глава Литвы призвал провести в Белоруссии «новые выборы»

15:15 23.09.2020 Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало обратился к правоохранительным органам с просьбой дать правовую оценку инаугурации главы республики Александра Лукашенко. Читайте также: Цепкало призвал КГБ и МВД дать правовую оценку инаугурации Лукашенко

15:21 23.09.2020 Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, чья инаугурация состоялась сегодня, 23 сентября, в Минске, не обладает легитимностью, чтобы быть главой государства. Соответствующая запись размещена 23 сентября на странице словацкого министра иностранных дел в соцсети Twitter. Читайте также: Глава МИД Словакии считает, что Лукашенко не имеет легитимности

15:22 23.09.2020 Президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чья инаугурация состоялась сегодня в Минске, не стоит рассчитывать на поздравление со вступлением в данную должность от канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом 23 сентября заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Подробности в материале: В ФРГ заявили, что Лукашенко не стоит рассчитывать на поздравление Меркель

15:22 23.09.2020 Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что она считает инаугурацию белорусского лидера Александра Лукашенко, которая состоялась в Минске сегодня, 23 сентября, фарсом. Видеообращение экс-кандидата 23 сентября размещено в ее Telegram-канале. Читайте также: Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко фарсом

15:24 23.09.2020 Российско-белорусские военные учения «Славянское братство — 2020». mil.by.

15:30 23.09.2020 Власти Украины пока не определились со своей позицией относительно тайной инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом: В МИД Украины пока не определились с позицией по инаугурации Лукашенко

16:40 23.09.2020 Инаугурация белорусского президента Александра Лукашенко нелегитимна, так как президентские выборы в Белоруссии не являлись свободными и честными, написал 23 сентября на своей странице в Twitter глава МИД Чехии Томаш Петршичек. Читайте также: МИД Чехии заявил о нелегитимности инаугурации Лукашенко

16:41 23.09.2020 Церемония инаугурации президента Республики Беларусь. president.gov.by

17:29 23.09.2020 Легитимность Александра Лукашенко как президента Белоруссии Германией признана не будет, сообщил 23 сентября официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт. Читайте также: Правительство Германии не признало легитимность Лукашенко

17:39 23.09.2020 Непризнание властями Литвы и Словакии законности избрания Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии вызвало обсуждение среди пользователей сети. Свои комментарии граждане оставили 23 сентября в сервисе Яндекс.Новости. По мнению многих комментаторов, Лукашенко следовало бы дать ответ на подобные действия соседних стран. К примеру, можно было бы лишить Литву и Словакию посольств на территории Белоруссии. «Те страны, которые не хотят признать итоги выборов в Белоруссии, надо закрыть все посольства. И сделать их в Москве. Пусть туда едут. Если не захотят, что скорей всего и будет, значит, без посольств. Меньше шпионов, спокойней жизнь», — пишет пользователь evpatyy colovrat. Часть людей и вовсе призвала власти Белоруссии ввести против стран, не признавших итоги выборов, санкции. «Санкции против них и будет отлично! Мы не признаем Литву и ее лидера)))», — пишет Дмитрий Г. Некоторые пользователи справедливо указали на политику двойных стандартов со стороны стран Запада. Ярким примером, по мнению пользователей, стала Украина, где в последних президентских выборах не смогла принять участие большая часть жителей Донбасса. «То есть когда на Украине не дают голосовать жителям половины страны, вы эти выборы признаете?» — пишет Виктор Г. Отдельные граждане нашли в таких недружественных жестах и позитивные моменты. К примеру, таким образом страны Запада толкают Белоруссию в сторону России. «Своими руками гонят Белоруссию в Россию… А Лукашенко от всех этих непризнаний ни холодно ни жарко, он и так всю жизнь под санкциями Запада», — написал Kill PHead. Нашлись и те пользователи, которые решили встать на защиту Лукашенко. Они указали на состояние государства, которое выстроилось благодаря его президентству. «Он не украл, не нахапал богатства несметные, не развалил экономику, заводы, фабрики, село работают. Достаток граждан один из лучших в странах бывшего СССР. Какие к нему претензии у людей, кроме Тихановской с подружками и дружками?» — написал Сергей Т. Часть людей подошла к новости с юмором. Граждане творчески использовали известную фразу представителя Госдепартамента США Джен Псаки, которая заявила в 2014 году, что в случае, если Белоруссия нападёт на Украину, то США отправит к берегам Белоруссии свой Шестой флот. «Самое главное, чтобы Литва не выдвинула к берегам Белоруссии весь свой моторно-резиновый флот», — шутит Михаил Б. Некоторые пользователи в своих рассуждениях обратились к истории и напомнили, что некоторые страны Восточной Европы оказывали активную помощь фашистским войскам во Вторую мировую войну. «А мы не признаем Словакию. Наше отношение к пособникам фашистов давно известно», — поделился мнением пользователь NDN Native. Напомним, 23 сентября стало известно, что власти Литвы и Словакии отказались признавать Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Подробности в материале: В сети обсудили непризнание Литвой и Словакией президентства Лукашенко

18:17 23.09.2020 МИД Польши не считает, что Александр Лукашенко законно занял должность президента Белоруссии. Об этом 23 сентября сообщается на официальной странице МИД Польши в Twitter. Напомним, Польша напрямую поддерживает белорусскую «оппозицию», пытающуюся захватить власть в Белоруссии. Читайте также: МИД Польши не признаёт Лукашенко законным президентом Белоруссии

18:25 23.09.2020 Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне установила, что акции протеста в Белоруссии управляются из-за границы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»). Об этом: Комиссия Госдумы фиксирует зарубежное управление протестами в Белоруссии

18:32 23.09.2020 Акции протеста в Минске 20 сентября. (сс) Homoatrox

19:30 23.09.2020 Помочь удержать власть Николасу Мадуро в Венесуэле и одновременно дать Западу сбросить Александра Лукашенко было бы нелогично, это геополитическое противостояние, здесь не место «демократическому» перфекционизму, отмечает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, говоря о возможной позиции Москвы. Читайте также: В Европе не признают Лукашенко — посмотрим, что они скажут о выборах в США

19:31 23.09.2020 Михаил Демурин. Фото ИА REGNUM

19:44 23.09.2020 После внезапной церемонии инаугурации Александра Лукашенко, состоявшейся утром 23 сентября в президентском дворце, МВД Белоруссии несёт службу в «усиленном» режиме. Согласно распространённому заявлению министерства, дополнительные силы понадобились в связи с призывами к несанкционированным протестным акциям. «Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме в связи с призывами к несанкционированным акциям, — сказано в сообщении МВД Белоруссии. — Они будут действовать с учетом изменения обстановки». Об этом: После инаугурации Лукашенко МВД Белоруссии переведено в усиленный режим

19:51 23.09.2020 Сотрудник правоохранительных органов. Минск. Сентябрь 2020 © ИА REGNUM

20:17 23.09.2020 Официальный Вильнюс повторно в течение дня 23 сентября подтвердил своё непризнание Александра Лукашенко легитимным правителем Белоруссии. Об этом сказано в опубликованном специальном заявлении МИД Литвы. «В качестве реакции на тайно организованную 23 сентября церемонию инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко на вторую президентскую каденцию, министерство иностранных дел Литвы еще раз отмечает, что состоявшиеся в Белоруссии 9 сентября выборы не соответствовали международным обязательствам Белоруссии и общественно признанным демократическим стандартам, не были свободными и добросовестными. Поэтому Литва не признает результаты данных выборов и по этой причине не считает А. Лукашенко главой Белоруссии, — сказано в заявлении. — Вновь проведший собственную инаугурацию А. Лукашенко не имеет никаких прав представлять белорусский народ и его интересы». Об этом: МИД Литвы: «Тайная инаугурация» не сделала Лукашенко президентом Белоруссии

20:23 23.09.2020 Водомёты применили правоохранители Минска против вышедших на улицы противников президента Белоруссии Александра Лукашенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Силовики в Минске разогнали противников Лукашенко водомётами