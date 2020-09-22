Владикавказ, 22 сентября, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии создадут музей на месте школы №1 в городе Беслане, где в 2004 году был совершен теракт. Это будет мемориальный комплекс, состоящий из фрагментов здания школы, экспозиции фото‑ и других материалов, свидетельствующих о тех страшных событиях, а также административного корпуса, где разместится руководство музея.

Школа №1 в Беслане после теракта

О планах по увековечении памяти о трагедии в Беслане сообщил заместитель министра строительства и архитектуры Северной Осетии Константин Моргоев. По его словам, в настоящее время идет разработка проекта мемориального комплекса. Предстоит также продумать вопрос о безопасности школьного здания, получившего серьезные повреждения во время теракта.

«Мы не будем делать никаких отделочных работ — все следы теракта должны быть сохранены. Есть мысль закрыть стены чем-то вроде витражного остекления», — приводит слова министра «15-й регион».

Напомним, 1 сентября 2004 года в городе Беслане террористы взяли в заложники участников праздничной школьной линейки, посвященной началу нового учебного года. В течение почти трех суток они удерживали в спортзале школы более тысячи учителей, детей и их родителей, выдвинув требования к властям России. Во время штурма 3 сентября погибли 334 человека, среди которых было 186 детей.

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