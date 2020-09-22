Киев, 22 сентября, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов жестко раскритиковал местные власти и организаторов праздничных мероприятий, которые проходят в регионах страны.

Питер Брейгель Младший. Кермесс (фестиваль) Святого Георгия. 1628

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Об этом он заявил на брифинге 22 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Степанов высказался относительно проведения в Запорожской области страны фестиваля Khortytsia Freedom, который посетили «десятки тысяч людей».

«Есть вопрос к организаторам этих праздников — к местным властям, насколько я понимаю: вам просто не дает покоя, что вы не находитесь в своеобразных «лидерах» по количеству заболевавших каждый день?» — задался вопросом министр.

Он отметил, что совсем недавно проводил большое совещание с мэрами городов, и как ему показалось, это был «достаточно конструктивный разговор».

«Мы договорились, что мы не проводим массовых мероприятий, так как они являются очень большой опасностью с точки зрения распространения коронавирусной болезни. Обязательно надо было провести такое мероприятие, собрать десятки тысяч людей… У меня нет вопросом к людям, у меня есть вопросы к организаторам. Простите, это просто треш какой-то — то, что вы делаете», — заявил Степанов.

Министр прогнозирует, что в Запорожской области после такого рода мероприятий продолжит расти количество больных COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что 19 сентября президент Владимир Зеленский также заявил, что местная власть по сути поощряет людей нарушать карантин из-за грядущих местных выборов.

«Если бы не местные выборы, и говорю вам откровенно, заболеваний у нас было бы меньше. Люди всегда ориентируются на лидера… если мэр выходит и говорит: я считаю, что центральная власть переоценивает сложность ситуации, ничего страшного нет… я считаю, что можно проводить День города и собирать по 20−30 тысяч человек», — отметил глава государства.

Согласно официальным данным, за сутки 21 сентября на Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2884 лицам.