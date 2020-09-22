Белгородский губернатор-долгожитель Савченко избран сенатором
Белгород, 22 сентября, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Евгений Савченко станет представителем законодательной власти Белгородской области в Совете Федерации. Белгородская областная дума на заседании 22 сентября проголосовала за наделение Савченко полномочиями сенатора, сообщает ИА REGNUM. Кандидатуру Савченко внесла фракция «Единой России».
Решение о наделении Савченко полномочиями сенатора было принято единогласно.
Савченко выразил благодарность жителям Белгородской области, своим коллегам, депутатам, своей семье.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Евгений Савченко сообщил о решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом облдумы, также сообщалось о том, что затем он будет назначен сенатором от регионального ЗС. Между тем, по данным на утро 22 сентября, указ президента об отставке белгородского губернатора не опубликован.
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