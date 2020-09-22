Кострома, 22 сентября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. В районах Костромской области по проекту «Народный бюджет» построят колодцы, деревянные тротуары и колоды для полоскания белья — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Народныйбюджет44.рф Деревянный тротуар

В регионе подводят итоги проекта, в ходе которого жители области сами определили объекты, нуждающиеся в ремонте и благоустройстве. На эти цели область привлекла 300 млн рублей из федерального бюджета.

На нескольких улицах посёлка Ужуга в Кологривском районе местные жители инициировали строительство колодцев. В самом райцентре — Кологриве планируется обновить 900 метров деревянных тротуаров. Причём тротуары не заасфальтируют, а переложат новыми досками.

«У нас есть улицы, где деревянные тротуары требуют капитального ремонта. Почему не асфальт? Это связано с финансированием. На весь Кологривский район выделили 3,5 млн рублей. Позднее районная администрация решала, как распределить средства между проектами. Было определено, что по городским проектам каждый должен быть не дороже 1 млн. Положить почти 1 км дерева стоит недёшево, порядка 500 тысяч, но эти же площади закатать в асфальт за 1 млн невозможно», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Кологривского района.

Наталья Диева ИА REGNUM Житель костромской глубинки

Аналогичная ситуация — в Павинском районе. Муниципалитет представил рабочей группе 19 проектов для благоустройства, отбор прошли восемь предложений. На их реализацию району дали 5,3 млн рублей. Жители местного села Леденгск решили, что за счёт федеральных средств необходимо выложить деревом 1,5 километра тротуаров, ведущих к социальным объектам.

«5,3 млн было выделено на Павинский район. Мы разделили средства на все проекты, этому району досталась 541 тысяча рублей. Все улицы в селе ведут к магазинам, детскому саду, почте, клубу. Асфальта там никогда не было, люди ходили по грунтовой дороге. Протяжённость тротуаров, которые нужно переложить, — 1,5 км. Чтобы сделать это в асфальте, нужно миллионов 50. Поэтому люди подумали и согласились на доски», — рассказали ИА REGNUM в администрации Павинского района.

В селе Никола в Межевском районе Костромской области федеральные деньги намерены израсходовать на благоустройство родников и «обновление колод для полоскания белья». Как заверили ИА REGNUM в местной администрации, водопровод в селе есть, просто «люди считают, что полоскать бельё в машине не очень экологично».

Верность традициям продемонстрировали жители Макарьевского района. Жители двух посёлков в районе попросили власти выделить средства на обновление и строительство семи колодцев.

Народныйбюджет44.рф Деревянный колодец в посёлке Макарьевского района Костромской области

«Это сельские населённые пункты, где живёт много пожилых людей, и испокон веку к водопроводной системе там прилагались ещё и колодцы. Люди к ним привыкли», — пояснили ИА REGNUM в администрации Макарьевского района.

Проект «Народный бюджет» в Костромской области проходил в два этапа. На первом жители определяли основные направления благоустройства, на которые, по их мнению, было необходимо израсходовать бюджетные средства. Опрос на эту тему проходил параллельно с голосованием по поправкам к Конституции. Распределение 300 млн рублей между городами и районами области зависело от того, насколько активно люди участвовали в опросе. В итоге Костроме выделили 99 млн рублей, Галичу — 14,7 млн рублей. Несопоставимыми оказались суммы, определённые Красносельскому и Макарьевскому районам, — 2,6 и 3,2 млн рублей соответственно.

После разделения средств власти собрали конкретные предложения местных жителей по благоустройству. Некоторые из них «отсеивались» муниципальными комиссиями. Голосование по проектам проходило вместе с выборами губернатора и депутатов облдумы с 11 по 13 сентября. В программу по благоустройству попали предложения, за которые жители региона отдали больше всего голосов.