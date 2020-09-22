Жизнь без Собянина: в Костромской области строят деревянные тротуары
Кострома, 22 сентября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. В районах Костромской области по проекту «Народный бюджет» построят колодцы, деревянные тротуары и колоды для полоскания белья — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В регионе подводят итоги проекта, в ходе которого жители области сами определили объекты, нуждающиеся в ремонте и благоустройстве. На эти цели область привлекла 300 млн рублей из федерального бюджета.
На нескольких улицах посёлка Ужуга в Кологривском районе местные жители инициировали строительство колодцев. В самом райцентре — Кологриве планируется обновить 900 метров деревянных тротуаров. Причём тротуары не заасфальтируют, а переложат новыми досками.
Аналогичная ситуация — в Павинском районе. Муниципалитет представил рабочей группе 19 проектов для благоустройства, отбор прошли восемь предложений. На их реализацию району дали 5,3 млн рублей. Жители местного села Леденгск решили, что за счёт федеральных средств необходимо выложить деревом 1,5 километра тротуаров, ведущих к социальным объектам.
В селе Никола в Межевском районе Костромской области федеральные деньги намерены израсходовать на благоустройство родников и «обновление колод для полоскания белья». Как заверили ИА REGNUM в местной администрации, водопровод в селе есть, просто «люди считают, что полоскать бельё в машине не очень экологично».
Верность традициям продемонстрировали жители Макарьевского района. Жители двух посёлков в районе попросили власти выделить средства на обновление и строительство семи колодцев.
Проект «Народный бюджет» в Костромской области проходил в два этапа. На первом жители определяли основные направления благоустройства, на которые, по их мнению, было необходимо израсходовать бюджетные средства. Опрос на эту тему проходил параллельно с голосованием по поправкам к Конституции. Распределение 300 млн рублей между городами и районами области зависело от того, насколько активно люди участвовали в опросе. В итоге Костроме выделили 99 млн рублей, Галичу — 14,7 млн рублей. Несопоставимыми оказались суммы, определённые Красносельскому и Макарьевскому районам, — 2,6 и 3,2 млн рублей соответственно.
После разделения средств власти собрали конкретные предложения местных жителей по благоустройству. Некоторые из них «отсеивались» муниципальными комиссиями. Голосование по проектам проходило вместе с выборами губернатора и депутатов облдумы с 11 по 13 сентября. В программу по благоустройству попали предложения, за которые жители региона отдали больше всего голосов.