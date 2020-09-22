Ярославль, 22 сентября, 2020, 11:08 — ИА Регнум. В Ярославской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Всего за время пациента от болезни в регионе умерли 46 человек. За последние сутки в Ярославской области выявлено 48 новых случаев коронавируса, 63 человека выздоровели.

За время пандемии коронавирус в Ярославской области подтвердился у 8186 человек, из них 7751 выздоровели.