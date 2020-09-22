Барнаул, 22 сентября, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Глава Барнаула Вячеслав Франк, который, как и другие первые лица региона, достаточно плотно общался с заразившимся коронавирусом губернатором Алтайского края Виктором Томенко в день рождения Барнаула, поспешил успокоить горожан. Как сообщил сегодня, 22 сентября, официальный телеграм-канал барнаульской мэрии, администрация Барнаула работает в штатном режиме.

АКЗС Первые лица Алтайского края и Барнаула на дне рождения столицы региона 19 сентября 2020 г.

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"Главой города будут соблюдены все профилактические меры. Вячеслав Франк также обратился к жителям города с призывом соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и быть внимательными к своему здоровью», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее алтайских чиновников, в том числе самого Вячеслава Франка, неоднократно упрекали в пренебрежении мерами индивидуальной защиты. Дело в том, что ситуация с коронавирусом в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной, ежедневно выявляют десятки новых носителей SARS-CoV-2. Несмотря на это, власти региона приняли решение о переходе на третий этап снятия карантинных ограничений.