Калужский ФРП профинансировал пять промышленных проектов
Калуга, 22 сентября, 2020, 12:12 — ИА Регнум. Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской области (ФРП) по итогам работы в первом полугодии 2020 года занял пятое место среди 60 региональных фондов. Об этом 22 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве развития бизнеса.
Объем выданных за счёт средств Фонда развития промышленности Калужской области займов для промышленных организаций составил 35,9 млн рублей. Так, 10 млн рублей, или 28% было выделено на приобретение оборудования в рамках модернизации производства, 11,9 млн рублей — 33% от объема предоставленных средств — израсходовано на оплату сырья и материалов и 14 млн рублей (39%) направлено на выплату заработной платы. В течение 2020 года региональный ФРП профинансировал пять промышленных проектов, а также оказал поддержку в получении федеральных займов двум областным предприятиям.
В настоящее время ФРП Калужской области оказывает помощь по пяти заявкам на федеральные займы, сопровождает три проекта по программам совместного финансирования и готовит проведение заявочной кампании по региональной антикризисной программе «Оборотный капитал».