Оренбург, 22 сентября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Оренбургская область заключила меморандум о взаимодействии в сфере занятости с Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Подписание документа состоялось в центре «Мой бизнес» в мегамолле «Армада». Меморандум завизировали глава андижанской делегации Абдужаббор Эгамбердиев (Узбекистан) и министр труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова.

«Основная цель документа — расширение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и развитие отношений по вопросам занятости и трудовой миграции. Соглашение предусматривает обмен опытом в сфере занятости, информирование граждан Узбекистана об условиях, порядке пребывания и осуществления временной трудовой деятельности на территории России. В меморандуме также говорится о содействии в организованном наборе на работу на предприятиях Оренбургской области граждан Узбекистана», — сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

Стоит отметить, в первой половине сентября глава минтруда Оренбургской области Наиля Исхакова охарактеризовала ситуацию на рынке труда в регионе как очень напряженную. На территории области числится 69 439 безработных, тогда как год назад на учете состояли 12 844 человека. При этом более половины составляют горожане, ранее проблема безработицы остро стояла в селах.

Министр назвала причины сложившейся ситуации: нежелание безработных работать и несоответствие навыков безработных востребованным работодателями компетенциям. В первом случае вакансии по части зарплат не оправдывают ожидания безработных, хотя предлагаемая зарплата выше, чем размер пособия по безработице. Во втором случае служба занятости организует переобучение граждан.