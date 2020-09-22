Почти 60% жителей Калужской области будут вакцинированы от гриппа
Калуга, 22 сентября, 2020, 10:41 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году планируется охватить профилактическими прививками порядка 60% населения, а в группах риска — 75%, сообщает 22 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства здравоохранения.
До конца ноября медики намерены завершить вакцинацию населения антигриппозной прививкой. Область располагает 167 тысячами доз поливалентной вакцины. Профилактические прививки уже сделаны 42% населения. Работа по вакцинации активизирована во всех муниципалитетах.
Так, в Обнинске проведена вакцинация более 4,5 тыс. горожан. Вакцинация на крупных предприятиях проводится в здравпунктах, учащихся — в школах. Жителям города по полису ОМС можно бесплатно пройти вакцинацию в двух городских поликлиниках.
На территории Обнинска на сегодняшний день зарегистрировано 287 случаев ОРВИ, что на 57 больше, чем на предыдущей неделе. Из всего числа заболевших — 177 взрослых и 110 детей. Всего в Калужской области за неделю зарегистрировано 8089 случаев ОРВИ. Темп роста больных составил 67,3% (предыдущая неделя — 31,9%). Случаев гриппа не зафиксировано.